Trable běžce na lyžích Nováka: Skončil v nemocnici

Ve své dosavadní kariéře zažil hned několik úspěchů, ale i spoustu nelítostných bitev. Nyní ovšem musel podstoupit jednu mimo závodní dráhu. Český běžec na lyžích Michal Novák (27) totiž skončil v nemocnici! Co se mu stalo a jak na tom je?

Dvojnásobný účastník olympijských her informoval o dramatické situaci na instagramu. „Minulý týden jsem byl hospitalizován se zánětem slepého střeva. Stav byl naštěstí takový, že nám umožnil konzervativnější léčbu, takže operace není v tuto chvíli nutná,“ uklidnil Novák své příznivce a pokračoval.

Úspěšný běžec na lyžích nicméně dodal, že v případě operace by se mu značně zkomplikovaly sportovní plány. „V opačném případě by mi to mohlo narušit nadcházející zimní sezónu. Doufejme, že rekonvalescence bude probíhat dobře a já budu moct podávat kvalitní výkony. P.S. Děkuji všem lékařům,“ dodal.

Pod příspěvkem se dočkal podpory ze strany svých lyžařských kolegů. „Jsme to asi s tou zmrzlinou přetáhli v Annecy. Zlehčuju. Ať jsi brzy zpět v tréninku a bez komplikací,“ napsal například biatlonista Michal Krčmář (33). „Co nejrychlejší uzdravení přeju,“ přidala se biatlonistka Jessica Jislová (30). Nebyli ovšem jediní. Pozitivních vzkazů dostal Michal desítky. V současné době tedy nezbývá než doufat, že Novák bude zase brzy fit.