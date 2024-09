Hašek: Že můžu být odvolán? Nemám s tím problém, žiju tak celou kariéru

Před zápasem se spekulovalo o vašem odvolání v případě, že s Ukrajinou neuspějete. Zajistil jste si klid do další práce?

„Odvolání může přijít kdykoliv, i když vyhrajete. Z arabského světa jsem zvyklý, že každý zápas musím vyhrát. Když nevyhrajete, musíte se zodpovídat. Naučil jsem se s tím žít. Z mého pohledu to zápasům dodává ještě větší grády.“

Svazový předseda Petr Fousek vám v pozápasovém rozhovoru odmítl vyjádřit plnou důvěru. Jak to vnímáte?

„Jestli tady zůstaneme, není otázka pouze na Petra Fouska, ale na celý výkonný výbor. Jestli nás odvolá, život půjde dál.“

Jak se žije s pocitem, že nevíte, co se za týden stane?

„Já s tím opravdu nemám problém, žiju s tím celou trenérskou kariéru. Nevíte dne ani hodiny. Stabilita trenérů, ve světě, kde jsem působil… Takhle to bylo pořád. Byl jsem v největším asijském klubu, hráli jsme dvacet ligových zápasů a věděli jsme, že když jednou prohrajeme, je konec.“

Chcete u týmu zůstat? Máte chuť pokračovat?

„Samozřejmě. Mám chuť. K postupu na mistrovství světa vede dlouhá cesta. Dostali jsme na úvod facku. Co se týče výkonu, emocí a celého projevu. Pamatuji si, že takovou facku jsem jako hráč dostal několikrát. Záleží, jak rychle se z toho dostanete. A já věřím, že mužstvo se z toho může dostat. Tým má charakter, to je nejdůležitější aspekt.“

Po Gruzii jste slízl kritiku za složení základní sestavy. Dnes si budete změny pochvalovat? Bylo jich celkem šest…

„Kdybychom prohráli, byli bychom pod ještě větší kritikou. Pro mě je zásadní, a to musím vypíchnout, že co se týče bojovnosti, nasazení a obětavosti, bylo všechno v pořádku. Hráči do zápasu dali všechno, za to jim patří velké poděkování. Klobouk dolů.“

Co si přenesete do dalších zápasů ohledně sestavy? Co považujete za správné rozhodnutí?

„Víme, kde máme nedostatky. Stále nemáme tvář, kterou týmu chceme nasadit. Možná jsme si mysleli, že budeme hrát v pěkně upraveném saku, a budeme hezky vypadat. Ale my musíme nasadit montérky, jezdit po zemi a zápas odbojovat. Tak můžeme nahradit některé herní nedostatky.“

Bylo složité nepostavit do základní sestavy Patrika Schicka?

„Bylo to těžké rozhodnutí pro celý realizační tým nechat největší hvězdu na lavičce. Zápas v Gruzii nevyšel nejenom jemu, ale více hráčům, které jsme nechali sedět. Nakonec se do zápasu zapojili skoro všichni.“

Jak vám bylo v dlouhém nastavení?

„Bylo to hodně emočně vypjaté… Takové zápasy ale mají grády. Pro nás trenéry je to až za hranou, je toho hodně, ale fanoušci to mají rádi. Byly tam standardky, hodně rohů, asi jsme byli moc vysoko. Musíme se na to ještě podívat na videu.“

Nepředstavoval jste si, že herně budete po devíti měsících ve funkci dál? Abyste nemuseli sahat k oněm montérkám.

„Někdo tvrdí, že jsme měli týden na přípravu, ale my měli dva dny před Gruzií. Hráči byli dobití, měli jsme informace z dat, že tréninky nemají být dlouhé. Pak jsme cestovali, předzápasový trénink… Času není moc. Navíc dost hráčů bylo nových. Pracovali jsme na teorii, bylo hodně videí, pohovorů. Ale máte pravdu, rádi bychom byli dál.“

Ukrajinci měli v Edenu domácí prostředí. Martin Vitík řekl, že mu to neudělalo radost. Co vám?

„Ano, vypadalo to, že hrajeme venku. Je lepší, že tady bylo plno, než abychom hráli před poloprázdným stadionem. Nemám s tím problém, podpora byla bouřlivá. S Ukrajinou hrajeme dva zápasy venku, je to náročné.“