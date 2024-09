Česko - Ukrajina 3:2. Pět gólů a drama až do konce. Hašek žije, zářil Šulc

Pavel Šulc střílí gól do sítě Ukrajiny v utkání Ligy národů • ČTK/Michal Kamaryt

Pavel Šulc slaví svůj gól do sítě Ukrajiny v zápase Ligy národů • Michal Beránek/Sport

Pavel Šulc slaví svůj druhý gól do sítě Ukrajiny v zápase Ligy národů • Michal Beránek/Sport

Po katastrofě v Gruzii zalomcoval Ivan Hašek se základní sestavou. Udělal celkem šest změn. Takovou rotaci ve dvou po sobě jdoucích soutěžních zápasech ještě neprovedl. Jak tedy vstupní formace vypadala? Vzadu zůstala trojka, Zimu nahradil Vitík, na centrální pozici se místo Hranáče posunul Krejčí a doleva byl nasměrován Zelený. Uprostřed pole dělal Součkovi garde Červ a ofenzivní roj byl totálně rozprášený. Na lavičku se usadil Schick, místo něj putoval na hrot Chorý a pod ním byli běžci Šulc s Černým.

Jak novinky psaly? Po většinu zápasu vše docela slušně sedělo. Po úvodní oťukávací desetiminutovce, kterou završil zbrklostí v rozehrávce Krejčí, a blok Vitíka zabránil pohromě z kopačky Vanata, se Česko dostalo do hry. Energickým přístupem k utkání začalo dominovat, držet balon, a postupně se zakusovalo do ukrajinského soka, kterému tisícovky nadšených diváků vytvořily zcela domácí atmosféru. Hromové U-kra-ji-na každou chvíli burácelo Edenem. A když žluté komando svíralo národní tým v druhém poločase v nepříjemných kleštích, hluk dosahoval maxima. Český fanoušek byl slyšet jen výjimečně, zato si užil tři gólové oslavy.

V sobotu v Tbilisi odehrála reprezentace jedno z nejhorších představení v samostatné historii. Vyčpělý tým dostal po porážce 1:4 drsně za uši, kritika byla extrémní, a hlavní protagonisté se dušovali, že nic podobného se už nikdy nebude opakovat. Natož v úterý ve druhém pokračování Ligy národů.

Tak se i stalo. Češi rozjeli utkání agresivně, tvrdě, se zápalem. Krejčí ve vápně ostře odstavil Vanata, Souček skluzem zastavil rodící se brejk soupeře, a Vitík si našel snad každý míč směřující do pokutového území. A když Zelený báječně nasadil housle Tymčykovi a předložil do střelecké pozice Provodovi, momentum zápasu se stěhovalo do českých rukou.

O chvíli později udeřilo. Krejčí famózně založil akci dlouhým křížným pasem na Coufala, k míči se dostal Černý, zdařilým manévrem dovnitř pole si připravil místo na ránu, a všudybyl Šulc náběhem mezi dva bránící hráče pohotovou placírkou odstartoval svůj životní reprezentační večer.

Ihned poté, co míč dorazil do sítě, Haškovi vystřelily ruce nahoru a vzápětí přijímal gratulace od asistentů Veselého a Köstla. Skvělý vstup Česka!

Ihned poté však rozjetá domácí parta výrazně ubrala z aktivního pojetí. V hlubokém bloku jen sledovala rejdy žlutých. Zabarnyj po rohovém kopu trefil břevno. A když Zelený s Krejčím za chvíli nezachytili náběh Vanata, bylo srovnáno.

Jenže Haškova sestava si do konce poločasu nachystala ukázkovou odpověď. V nastaveném čase si našel odražený míč výtečný Šulc a báječnou ranou k tyči opět převrátil skóre na správnou stranu.

Po pauze bylo Česku krušno. Ukrajinci se tlačili za vyrovnáním, v největší příležitosti však selhal Vanat a za chvíli to bylo o dvě branky. Faul na Chorého rozsoudil VAR jako penaltový, Souček bezpečně trefil. Jenže o pět minut později snížil z pozice na zadní tyči Sudakov a reprezentace se v závěrečných deseti minutách ocitla v pekle. V největší příležitosti Sudakov jen pálil do Kováře… A Hašek z plných plic vydechl úlevou.