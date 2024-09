Šulc zazářil. Co povídal pak, ukazuje, že nic nepochopil. On, ani trenér

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Vyhrálo se, a tak přišlo, co se většinou stává: hráči, kteří mlčky a navenek pokorně přijímali kritiku za předchozí výbuch, posilněni vítězstvím řekli, co si doopravdy myslí. Upřímnost je fajn a díky za ni. Ale nezaručuje, že se dotyčný nemůže zcela mýlit. Jako se to v úterý večer přihodilo Pavlu Šulcovi, hlavní postavě zápasu.