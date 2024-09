Šok pro olympijskou kajakářku Mintálovou: Nechutný nález v lodi!

Ještě minulý měsíc reprezentovala Slovensko na olympiádě v Paříži. Člověk by řekl, že se s ní bude zacházet s respektem, ale opak je pravdou. Kajakářka Eliška Mintálová (25) se podělila se svými příznivci o nechutný zážitek! Co se stalo?

Po náročné sezoně si chtěla užít relax na vodě, který jí ale zhatilo velmi nemilé překvapení. Slovenská kajakářka Eliška Mintálová se o kuriózní situaci rozepsala na sociální síti. „I když jsem ukončila sezonu, stále mám chuť trénovat na vodě. Dnes jsem přišla do Čunova a skoro jsem se pozvracela,“ napsala na úvod účastnice letošních LOH na instagramu.

„Někdo mi nachc*l do lodi. Věděla jsem, že to, co se u nás na svazu děje, je hluboko za čarou, ale tohle je strašně dětinské. Fakt nechutné,“ svěřila se naštvaná Mintálová s odporným zážitkem. Příspěvek vyvolal mezi jejími fanoušky vlnu pobouření.

Mimo jiné i u Petera Bardyho, uznávaného novináře a šéfredaktora webu aktuality.sk. „Až budou historici jednou zkoumat, co jsme byli zač, tohle bude taky zajímavý moment, jak jsme se chovali k olympioničkám,“ připsal na sociální síti k příspěvku Mintálové.

Kdo něco tak nechutného udělal? To je otázkou. Jisté ovšem je, že nad něčím takovým zůstává rozum stát.