Tyčkařka Švábíková se nebojí výšek, limitů ani nahoty: Kráska beze strachu

Krásná, odvážná a úspěšná. Nový sportovní miláček národa! Fanoušci aplaudují skokance o tyči Amálii Švábíkové (24), která na olympiádě šokovala pátým místem ozdobeným českým rekordem.

Byť se už před šesti lety stala juniorskou mistryní světa a poslední čtyři roky není v tuzemsku lepší tyčkařka, až pařížská galapřehlídka světového sportu z ní udělala celebritu. Atraktivní blonďatá rošťanda během středečního večera pobláznila národ.

„Je to fakt neuvěřitelné, jsem obrovsky šťastná. Chtěla jsem překonat osobák a pokusit se dostat do šestého místa a vlastně všechno se mi povedlo,“ smála se poté, co vymazala jedenáct let starý český rekord.

Rodiče plakali

Přitom oněch 480 centimetrů skákala v soutěži úplně poprvé, osobák si vylepšila o sedm cm! Strach? Obavy? S tím na Amálku nechoďte! „Nikdy jsem neměla strach. Už jako dítě jsem neměla pud sebezáchovy, od tří let jsem skákala i ze skokanských můstků na koupácích. Strach u mě prostě nemá místo,“ ušklíbla se.

Skvělá Švábíková, ve finále posunula český rekord a skončila pátá Video se připravuje ...

U jejího prozatím životního závodu nechyběli ani její nejbližší. „Rodiče plakali, jsem hrozně ráda, že tu byli. Celé to byl nádherný zážitek,“ přiznala nová česká hrdinka. Na jaře uvedla v dotazníku své tři největší cíle: Jet na Bali. Podívat se na Havaj. Dostat se na olympiádu. Vzala to od konce a stálo to za to!

Lásko, svlékneme se? Ani on v hledišti nechyběl, byť plány měli jiné. Desetibojař Ondřej Kopecký (26), Amálčin přítel, chtěl také závodit na olympiádě. Jenže... Malovali si, jak v Paříži budou reprezentovat spolu, dokonce společně představovali olympijskou kolekci, ale zranění mu Hry ukradlo. „Byl to náš velký sen být společně na olympiádě, ale věřím, že se nám s Ondrou splní na Hrách 2028,“ přála si Švábíková. Doma v jednom kuse řeší sport, někdy se prý až moc piplají v neúspěších. A jinak? „Cestujeme, chodíme do kina, pijeme víno,“ smála se tyčkařka. Loni nafotili eroticky laděné snímky. „Miluji tě!“ připsala ke snímkům. Nabídnou snad fanouškům ještě odvážnější?