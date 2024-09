Překvapivá situace v nároďáku: Šulc kyne, Schick hyne

Neuvěřitelné, nevídané a neslýchané se stalo skutkem. Po téměř šesti letech, poprvé od října 2018, nebyl Patrik Schick (28), ač zdravý jako řípa, při mistráku v základu reprezentace.

Běžela 81. minuta hektického a veledůležitého mače Ligy národů s Ukrajinou (3:2). Pavel Šulc (23) šel z placu jako hrdina, Schick na plac coby prachobyčejný náhradník. Zdravě drzý zrzek Šulc, jenž by se na hřišti rozkrájel a pobláznil celý mančaft, dvakrát kynul tribunám v Edenu po vstřeleném gólu. Král večera! „Šulcík dlouhodobě v Plzni ukazuje svoje schopnosti. Je to každopádně hráč budoucnosti. Odpracuje obrovské penzum práce i do obrany. Velmi cenný hráč,“ zapěl ódu na ofenzivního univerzála trenér Hašek. A Schick povoláním kanonýr hyne na fotbalové úbytě.

Jako Ronaldo...

Během hanebného propadáku v Tbilisi (1:4) jako by ani neexistoval. Vypadal jako ta horší verze Cristiana Ronalda, když se po hrací ploše jen bezcílně toulá. Hra šla mimo něj a tak Hašek udělal to, čeho se jeho předchůdci neodvážili.

„Nechali jsme naši největší hvězdu na lavičce. Bylo to složité rozhodování pro nás všechny. Nebylo to tak, že by to v Gruzii nevyšlo jen Patrikovi, ale potřebovali jsme udělat změnu a cítili jsme, že to bude dobré rozhodnutí,“ vysvětlil svůj krok Hašek. A minimálně výsledkově to rozhodnutí dobré bylo, i protože tohle zatím zkrátka není »Schickyho« sezona. Za Leverkusen odkopal v Bundeslize jen 14 minut a dal jednu branku v Německém superpoháru se Stuttgartem.