Dostálovy zlaté historky: Přítelkyně jako zachránce, Maďaři blbě koukali

Video se připravuje ... Celý život o olympijském zlatu snil a teď ho má konečně doma. Kajakář Josef Dostál v Paříži okrášlil svou báječnou kariéru pátou olympijskou medailí a se všemi plackami si udělal krásné fotky na dohled Pražského hradu. Co stojí za jeho úspěchem? Co plánuje do budoucna? A jak ho přítelkyně Anežka Paloudová po zlatém závodě zachránila od průšvihu?

Kila medailí u hradu Josef Dostál vzal svých pět olympijských medailí, postavil se proti siluetě Pražského hradu a na krk si je všechny pověsil. Unikátní focení po návratu z Her z Paříže dokumentuje sílu jeho sportovní kariéry. A taky váhu. „Těch pět medailí na krku se opravu pronese, každá má kolem půl kila. Když tam s tím stojíte hodinu a fotíte se…“ směje se Dostál. „Musel jsem vstát brzo ráno, abychom měli dobré světlo. Dával jsem bacha, abych neměl ospalky v očích.“ Zlatá z olympiády byla jeho životním sportovním snem. A to doslova. Během sezony se mu o tom několikrát zdálo. „Když se mi zdál takový sen, tak jsem se ráno vzbudil a byl jsem na zabití. Měl jsem dobrou náladu, trošku jsem lidi rozčiloval. Pak se mi to povedlo přenést i na další,“ líčí Dostál, který teď prožívá pekelný měsíc čerstvého olympijského šampiona se spoustou povinností. „V poslední době je tam spánková deprivace, sny se mi nezdají.“ Josef Dostál se vyfotil s medailemi pod Pražským hradem • Foto Sportegy/Pláteník

Sympatie soupeřů Těsně před životním závodem na olympjském kanále ve Vaires–sur-Marne na Dostála útočila nervozita. Kromě přítelkyně Anežky Paloudové mu pomohla i nečekaná přízeň soupeřů. „Přišel za mnou Max Lemke, čerstvý dvojnásobný olympijský vítěz, že mi hrozně přeje, aby se mi ten závod vydařil. Já na něj koukal, on se na mě smál, říkal jsem si, že to myslel upřímně,“ líčil Dostál. „Říkal jsem si: Asi mě mají lidi opravdu rádi, když mi přeje a v závodě má Němce. Před rozjetím na mě křičí Thomas Green, olympijský vítěz z Tokia v deblakjajku: Josefe, dneska to jsou podmínky pro tebe, koukej to pořádně dobře zajet. Měl jsem obrovskou radost.“ Své city Dostálovi nedali najevo Maďaři Adam Varga a Bálint Kopasz, kteří jako velcí favoriti brali na olympiádě stříbro a bronz. „S Maďary je to těžké, moc neumí anglicky, pak si s nimi člověk moc nepopovídá. Ještě blbě koukaj. Radši se kámoším s těmi, co se na mě usmívají,“ řehtá se Dostál. Josef Dostál se raduje ze zlata • Foto ČTK / Deml Ondřej

Úsměv jako zbraň Dostál před olympijskou sezonou upravil trénink nebo nutriční režim. V Paříži se ale taky víc usmíval, před rozjížďkou i zamával do kamer. Podobným stylem se na závodech prezentuje Paloudová, která je díky svým úsměvům v kanoistické komunitě velmi populární. „Mě to vždycky inspirovalo, akorát jsem nevěděl moc jak na to. Říkal jsem si, že styl, jakým to dělám já, je určitě správný,“ vysvětluje Dostál. „Proč jsem rozjížďku dojel s úsměvem a před startem zamával do kamer, bylo z jiného důvodu. Měl na to vliv mentální kouč a trošku můj táta. Když jsem byl vysmátý, říkal: ´To je ono, v tom pokračuj.´ S mentálním koučem jsme pracovali, abych se na olympiádu těšil, abych dokázal prodat právě to, na co celý život trénujeme.“ Josef Dostál s Anežkou Paloudovou na setkání s novináři • Foto ČTK

Záchrankyně Paloudová V cílovém prostoru panovala po Dostálově zlatém olympijském závodě euforická nálada. Paloudová čekala na molu spolu s trenérem Pavlem Davídkem, šéfem mise Martinem Doktorem nebo Dostálovou sestrou a fyzioterapeutkou Annou. Všichni se těšili, až šampiona obejmou. „Člověka přemůžou emoce obrovského štěstí, okamžitě je chce sdílet,“ vzpomínala Paloudová, která ale nadšení na chvíli zastavila. „Doběhli jsme k Pepovi, zarazila všechny okolo: Počkejte, než odevzdá loď!“ Šlo o to, že singlakajak má minimální váhu dvanácti kilogramů. A jakýkoli kontakt s lodí by mohl vzbudit podezření. „Teoreticky by Pepa mohl jet na podvážené lodi a my mu mohli dát do lodi závaží. Proto jsem všechny zarazila, aby mohl odevzdat loď a nedošlo k žádným diskuzím,“ vysvětlila Paloudová. „O tom pravidle trochu vím, taky trochu ne, takže jsem byl rád, že tam byla Anežka, která byla při smyslech,“ usmíval se Dostál. Josef Dostál si užívá zlatou radost s přítelkyní Anežkou Paloudovou • Foto Pavel Mazáč / Sport