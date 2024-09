Prskavec jde zase závodit. Nevydařená olympiáda? Ještě to nepřebolelo

Obhajoba olympijského zlata se v létě v Paříži ani trochu nevyvedla. Víc než medaile ale Jiřího Prskavce mrzela samotná nepodařená jízda. A pořád ještě mrzí. „Stále jsem to úplně nevstřebal a ještě to bude nějaké měsíce trvat,“ přiznal krátce před závody Světového poháru v Itálii. Tam se na domácí půdě představí Prskavcův nástupce na olympijském trůnu Giovanni De Gennaro. Český vodní slalomář má jasný cíl: „Jedu si pro dobrý pocit, abych sezonu zakončil trochu se ctí.“

Říká se, že co bylo, má člověk nechat za sebou a jít dál. V případě Jiřího Prskavce to ale nebude tak snadné. Jedna ze dvou největších akcí příští sezony, kterou bude mistrovství Evropy, se koná tam, kde letos pod pěti kruhy neuspěl, tedy v Paříži. V listopadu tam má český tým vyrazit na soustředění. „Nevím, jestli se mi do Paříže znovu chce, takhle krátce poté, co jsem tam strávil tolik času,“ přiznává český kajakář a singl kanoista. Teď si chce ještě zlepšit náladu na Světovém poháru.

Rozjíždí se druhá část Světového poháru. Před olympijskými hrami jste nevěděl, jaký bude váš program po nich. Teď tedy pojedete oba závody jak v Ivrei, tak i ve španělském Seu d´Ugell?

„Ano. A nejen Světové poháry, ale máme pak ještě Super Cup v Číně, což je takový výběrový závod pro ty nejlepší na světě. Tam odlétáme dva týdny po SP. Takže mě čekají ještě tři závody do konce sezony. V Číně to mají být čtyři dny, ale docela hodně závodů. Jedeme tam normální slalom, short slalom i kayak cross. A to samé na singlu kromě crossu. Takže dohromady pět závodů, což je docela dost.“

Důvodem toho, proč jste neměl před létem určený program po Hrách, bylo to, že kdyby byla medaile, měl byste jiné povinnosti a závody byste kvůli tomu vynechával?

„Víceméně ano, takhle jsem to měl dvakrát po sobě. Po Riu jsem jel jen SP v Praze, protože se to nabízelo. A po Tokiu jsem jel až MS a svěťáky jsem většinou vynechával. Takže ano, byl to ten důvod, ale teď toho samozřejmě není zdaleka tolik, co dřív, takže je to docela v pohodě. Navíc kdyby to byly jiné destinace, tak bych asi už nezávodil, ale tohle jsou pěkná místa, mám to tady rád. A děláme si to s rodinou trošičku jako dovolenou, i když samozřejmě v pravém slova smyslu to dovolená není, každý den mám tréninky a k tomu závody. Ale je to svým způsobem hezké, že je to trošičku bez nervů, vidět kamarády od vody, pěkně si zazávodit a třeba si trochu spravit náladu. I když forma na to úplně není, ale třeba jo.“

Dva ze tří dílů SP jste vynechal, jel jste jen ten v Praze, kde jste vyhrál na singl kanoi. S jakým cílem tedy pojedete ty zbylé dva?

„S tím, že bych si chtěl sjet pěkné jízdy. Těším se na singla, kde teoretická šance na celkové pořadí pořád je, i když je hodně malá. Muselo by to vyjít asi podobně jako v Troji, ale teoretická šance je, tak proč ne? Ale více méně si jedu pro dobrý pocit, abych sezonu zakončil trochu se ctí. Závody se mi letos zatím nedařily, tak doufám, že to trošičku zlomím.“

Máme měsíc a kousek po olympiádě. Co se vám teď vybaví, když se řekne Paříž 2024?