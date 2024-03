Žádné zákroky na prokurátora, oddechl si třinecký trenér. Ani horory s nosítky

Třinecký kouč Zdeněk Moták na úvod čtvrtfinále play off s Českými Budějovicemi ocenil, že se zápas odehrál bez hrubých faulů a zranění, se kterými mají oba týmy z nedávna nepříjemné zkušenosti • koláž iSport.cz

Emoce, šarvátky a strkanice jistě přijdou, nicméně čtvrtfinále mezi třineckými Oceláři a Českými Budějovicemi se rozjelo velmi disciplinovaně. Bez jediné přesilovky, bez nebezpečných faulů a hororových momentů. Třinec první zápas vyhrál 2:0, v pondělí se na jeho půdě hraje druhé dějství (17.00). „Byl bych rád, kdyby fair play hra v sérii pokračovala, protože oproti zápasům, které jsem viděl, tam nejsou žádné údery na hlavu, žádné zákroky, které by hraničily s prokurátorem,“ glosoval třinecký trenér Zdeněk Moták. „Za mě fajn.“

S hororovými situacemi mají oba čerstvé zkušenosti. Motor ve třetím utkání předkola play off Tipsport extraligy proti Karlovým Varům přišel o reprezentačního beka Mikuláše Hovorku. Dvaadvacetiletý zadák u mantinelu špatně došlápl, narazil do hrazení, odváželi ho na nosítkách. V nemocnici je stále i třinecký obránce Jakub Jeřábek, který ve finiši základní části odnesl střet s Richardem Pánikem otevřenou zlomeninou holenní a lýtkové kosti.

Budějovičtí navíc měli s disciplínou v předkole velké problémy. V každém utkání o někoho přišli. Jan Ordoš dostal hned v zahajovacím duelu proti Energii stopku na dva zápasy, potom si na dva zápasy sednul Tomáš Chlubna a nakonec měl zákaz jednoho startu Jakub Valský.

V rozjezdu čtvrtfinále si Oceláři i Motor dávali na zbytečné fauly extra pozor. Početní výhodu neměl nikdo, společně vyloučeni byli pouze Marko Daňo a Roman Vráblík za lehkou strkanici u brány. Jinak nikdo.

„Pokyny byly z mé strany a myslím si, že i z kolegovy, jednoznačné,“ přitakal českobudějovický trenér Ladislav Čihák. „Nikdo nechce udělat faul. Třinec má dlouhodobě skvělé přesilovky. Víme, že má čtyři tituly a čím je rozhodl. To je naše pozitivum, že kluci v tomhle odvětví udělali skvělou práci a nefaulovali.“

Stejně to viděl i třinecký útočník Andrej Nestrašil. „Když se člověk podívá na ostatní zápasy, tak přesilovky jsou v play off hrozně nebezpečné,“ má jasno zkušený borec. „Disciplína je hodně důležitá, Budějovice mají velmi dobrou přesilovku, takže jsme je k ní nechtěli pustit.“

Nestrašila těšilo, že disciplína drží. „Na české poměry, kdy je ve hře obecně hodně držení, hákování a přidržování hokejek, to zatím bylo z obou stran v tomto ohledu velmi kvalitní utkání,“ přitakal. „Doufám, že to vydrží, protože hokej je takhle mnohem lepší. Tohle je světový trend, kdy „drobné“ fauly z hokeje mizí. Tady by měly také vymizet.“

Kouč Ocelářů Zdeněk Moták kromě disciplíny ocenil i týmový výkon. „Jsem rád, že jsme podali výborný kolektivní výkon podpořený všemi hráči a to je důležitá zpráva. Takhle bychom chtěli pokračovat.“

Střelec vítězné branky obránce Richard Nedomlel? „Nečekaný,“ pousmál se trenér Moták s připomínkou bodové bilance urostlého zadáka ze základní části. Z 52 zápasů si připsal čtyři body (0+4), v třineckém dresu se trefil vůbec poprvé. „To v play off bývá,“ pokrčil rameny kouč Jihočechů Čihák.

Pro třicetiletého pořízka jde o teprve druhou trefu ve vyřazovacích bojích v kariéře. Za Spartu, hradecký Mountfield a Liberec odehrál Nedomlel v play off 29 zápasů, nasbíral 5 bodů (1+4). Jedinou trefu si až do nedělního odpoledne připsal před pěti lety v hradeckém dresu ve čtvrtém čtvrtfinále v Brně (2:3).

