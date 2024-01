Mazanec si nulou vychutnal „svoji" Plzeň: Možná mi doma vymlátí okna

Zkušený gólman si z bývalých parťáků utahoval v dobrém. V Plzni zanechal parádní stopu, pomohl k titulu v roce 2013, stále tam má rodinné zázemí. „No, možná mi vymlátí doma okna, stále tam máme základnu,“ smál se třinecký gólman. S Jakubem Lvem chodil v Plzni do jedné třídy, jejich spolužákem byl i momentálně třinecký obránce Jakub Jeřábek. Po zápase se také potkali u kabin a podebatovali.

Proti Plzni vytáhnul Mazanec 24 zákroků. Nulu nedostal zadarmo, byť chválil především defenzivní práci parťáků. „Nebylo tam nic moc těžkého, kluci hráli výborně defenzivně, všechny střely mi přistály tak nějak v pupku, takže velký dík,“ glosoval lakonicky. „Opravdu jsem se moc nezapotil. Nula potěší, ale čekal jsem, že na konci v naší přesilovce ujedou. Odehráli jsme to zkušeně.“

Na první čisté konto čekal Mazanec v aktuální sezoně nezvykle dlouho. Z 27 předešlých startů si připsal 20 vítězství. Statistiky má velmi slušné, ale hned polovina vítězných duelů mu skončila s jednou inkasovanou brankou. „Nula je skvělý pocit, ale já jsem rád, že jsme vyhráli. Tři body jsou tři body do tabulky. Nuly jsou osobní statistiky a ty jdou tady v Třinci vždycky bokem.“

Svůj příspěvek sice lehce bagatelizoval, ale třeba ve 42. minutě za stále otevřeného stavu 2:0 měl dvě megatutovky Jan Schleiss. „To byla taková bramboračka,“ usmíval se Mazanec. „Zákrok jsem tam neměl ani jeden, lítaly tam puky a já jen jezdil ze strany na stranu. Vždycky to nakonec někde vypadlo. Tam mi zase hodně pomohli kluci, zblokovali dvě nebo tři střely.“

Rozhodit se nenechal ani sprškou po ostré brzdě Petra Zámorského. „To je vždycky příjemné, když je mi vedro, tak je studená sprcha příjemná,“ pousmál se Mazanec. Ve vážnějším tónu připustil, že s rozjezdem poslední čtvrtiny základní části už Oceláři utahují šrouby. A ladí se na play off. „Přesně tak, je třeba ladit play off hokej. Maximální obezřetnost a systémové věci do posledního detailu, aby nás v play off nic nepřekvapilo,“ dodal Mazanec.

Samuel Hlavaj se v plzeňské bráně zapotil víc. Chytal velmi slušně. Jeden gól dostal po teči, dva po chybách spoluhráčů. „Chyby se stávají,“ krčil rameny Hlavaj. „Kdyby se hrálo bez chyb, končilo by to 0:0. My udělali chyb víc než oni, prohráli jsme 0:3. Já si určitě zachytal, byly tam těžší situace, ale daly se lépe vyřešit.“

Kuriózní byla situace ze 44. minuty. Třinecký Adam Helewka dával z otočky do posunuté brány, sudí u videa gól na 3:0 neuznali. „Byl jsem si jistý, že to je gól. I teď si to myslím, regulérní gól, ale neuznali ho,“ na rovinu hlásil Hlavaj. „Náš hráč (Kvasnička) narazil do tyčky, puk šel podle mého do branky. Možná kousek do tyčky, ale podle mého by šel do brány.“

V konečném důsledku to roli nehrálo, Oceláři brali tři body zaslouženě.

