Jak Kovář zkrotil Tygry. Sparta má správný mix, Gross dodal nezlomnost

V suchém triku, dalo by se říct k postupu Pražanů mezi čtyři nejlepší. Na první pohled vypadá finální skóre čtvrtfinále 4:0 naprosto jednoznačně. Opak byl ale pravdou. Každý duel přinesl velkou bitvu a o vítězi rozhodovaly nejmenší detaily. „První dvě utkání mohla dopadnout úplně naopak. To samé v úterý, kdy jsme ve třetí třetině prohrávali. Liberec mohl vyhrát jakýkoliv ze čtyř zápasů. My jsme ale pokaždé dokázali najít sílu,“ mínil sparťanský gólman Jakub Kovář.

Víra ve vlastní schopnosti a sebevědomí byly klíčovými faktory, které rozhodly o postupu Sparty. Hráči nezačali zmatkovat, když ztratili vedení nebo prohrávali. Jakoby věděli, že jejich síla je natolik velká, že vždycky dokážou překlopit těsná utkání na svou stranu.

„Celou sezonu jsme se bavili o týmu a o vnitřním nastavení. Jak chceme hrát, jak chceme reagovat, když se v zápase něco přihodí v náš neprospěch,“ vysvětloval trenér Pavel Gross.

Jedním z nejdůležitějších mužů jeho družiny se stal Jakub Kovář. Zkušený gólman dostal na čtvrtfinále přednost před Josefem Kořenářem a týmu se odvděčil nejlépe, jak mohl. V celé sérii byl naprosto vynikající. Klid z něj vyzařoval na míle daleko a navíc k němu přidával famózní zákroky. Nejednou zabránil téměř jistému gólu.

„V sezoně jsme se střídali a najednou člověk odchytá čtyři utkání v šesti dnech. Třeba kdyby se série vyvíjela jinak, protočili bychom se znova. Nikdy nevíte. Pepa je výborný brankář a letos jsme vytvořili velice vyrovnanou dvojici,“ pochvaloval si Kovář.

Od začátku série se bývalý reprezentant cítil dobře. Chytil správný rytmus. Domácí utkání na rozjezd pro něj byla paradoxně náročnější než ty venkovní.

„Nejtěžší zápas byl ten první. Liberec prokázal, že má v týmu strašně moc talentu. Šikovné rychlé kluky. Hodně improvizují a dostávají se do nepříjemných pozic. Nestřílí bláznivě na bránu, aby měli 50 pokusů. Čekají poctivě na dobré šance a umí si je vytvářet. Není jednoduché s nimi hrát,“ vysekl poklonu soupeři bronzový medailista z MS 2011.

Důležitým momentem celé série byla úvodní výhra, kterou sparťané urvali před domácím publikem až po nájezdech. Že se do nich dostali, mohli děkovat právě Kovářovi, který podal nadstandardní výkon. Zkrátka se rozhodl, že branku zavře a nic za sebe nepustí. Šlo o rozhodující moment čtvrtfinále?

„Druhý zápas šel také do prodloužení, a kdyby nám dal Liberec gól, jelo by se k nim za nerozhodného stavu. Pokud by ve třetím souboji udrželi vedení 3:2 a dotáhli ho do vítězného konce, byli bychom pod větším tlakem. Těžko říct, ale samozřejmě, že nám první vítězství hodně pomohlo. Vstup do série je vždycky důležitý. Nebylo by příjemné hned prohrávat. Rozhodoval ale každý duel,“ měla jasno bývalá dlouholetá opora Jekatěrinburgu.

Až na jedno zaváhání, kdy ho překonal mezi betony střelou ve třetím měření sil Kelly Klíma, byl účastník olympiády v Soči naprosto spolehlivý. Úspěšnost zákroků drží po konci čtvrtfinále na 91,74 procentech a průměrně inkasoval pouze 1,98 gólů na utkání.

Výrazně mu pomohli spoluhráči, kteří celkově v play off zatím zastavili 56 střel. „Bez obětavosti to nejde. My jsme s tím měli minulý rok problémy. Je vidět, že si to kluci vzali za své. Hodně a hlavně správně do střel padali. Tímhle jsme přesně zlomili zápasy, které mohly skončit výhrou na obě strany. Jedna nezablokovaná střela, kterou gólman nevidí, může projít do brány a výsledek mohl být jiný.“ Podotkl Kovář.

Přestože série trvala nejkratší možnou dobu, fyzickou připravenost hráčů pořádně prověřila. „Čtyři náročné bitvy jsou samozřejmě cítit. Celou sezonu nehrajete dvě utkání ve dvou dnech. Najednou jich v play off máte během šesti dnů čtyři. To je prostě nálož. Čím jste starší, tím je větší a člověk musí dbát na regeneraci,“ vyprávěl pětatřicetiletý gólman.

Aby to najednou ve vyřazovacích bojích nebyl takový náraz, navrhuje Kovář jednoduché řešení. „Nebylo by možná špatné, kdyby extraliga zařadila do základní části back to back zápasy, pokud se hraje tímto systémem play off. Není úplně jednoduché si na to zvykat. Na druhou stranu to mají všichni stejně. Je potřeba se s tím prát,“ řekl.

Pokud do semifinále postoupí všichni favorité, narazila by Sparta po roce opět na Třinec, který jí minulý rok ukončil sezonu. Klub z hlavního města je ale nastaven tak, že je mu jedno, kdo se do cesty připlete.

„Vůbec nekoukám, na koho můžeme narazit. Víme, že znova dostaneme velice těžkého soupeře. V této fázi je to jedno. Tady už nehrajeme na to, že postup do semifinále je úspěch. Teď už půjde o medaile, a jestli chcete vyhrát jedinou, která se počítá, musíte porazit nejlepší týmy. Očekávám, že dostaneme velice těžkého protivníka a že nás bude čekat dlouhá sedmizápasová série,“ dodal Kovář.

Proč je Sparta nejsilnější za poslední roky

Psychická odolnost

Od příchodu Pavla Grosse, se změnila v klubu jedna podstatná věc, celkové nastavení týmu. Hlavní trenér nepřinesl jen taktické pokyny, ale i vítěznou mentalitu a silnou psychickou odolnost. Hráči přesně vědí, proč a za co hrají. Věří svým schopnostem, umí se poprat s tlakem, který na ně zvenčí působí. Z toho pak plyne, že těsné zápasy dokážou překlopit na svou stranu.

Vyrovnanost kádru

V loňském čtvrtfinále doplatila Sparta na to, že se nedokázali v nejpotřebnějších chvílích prosadit klíčoví hráči. Aktuálně je situace jiná. Lídři mají podporu v celém mančaftu. Pokud se jim bodově nedaří, pomůžou ostatní. Góly dávají všechny pětky, bodují i obránci. Soupeři proto nemůžou zaměřit pouze na největší hvězdy. Musí bránit Spartu jako celek. A to je sakra těžká práce.

Obětavost

Prvek hry, který klubu z hlavního města v nejdůležitějších chvílích chyběl. Teď je to jinak. Tým nestojí jen na individualitách. Je spojen dohromady a hráči bojují jeden za druhého. Díky tomu se pak snáze za kolegu postavíte nebo padnete po hlavně do rány, jen abyste zablokovali letící puk. Přesně tyhle detaily v bojích o všechno rozhodují. Pražané si to uvědomili a proti Liberci zjistili, že to opravdu funguje.

Správný mix

Bod, jenž spojuje předchozí dva dohromady. Na soupisce Sparty najdete jak hračičky a střelce, tak kluky, kteří soupeře drtí svou obrovitou postavou a nahání jim hrůzu. Máte v něm mistry na přesilové hry, ale zároveň i odborníky na oslabení. K tomu dva výborné gólmany, u kterých víte, že vás podrží za každé situace. Dohromady tvoří ucelený tým, ve kterém jen stěží najdete slabinu.

Trenér

Nebýt Pavla Grosse, kdo ví, jestli by Sparta zase nevyhořela ve čtvrtfinále. Zkušený kouč přinesl do týmu rozvahu, sílu, bojovnost a psychickou nezlomnost. Proměna Pražanů v dobře namazaný stroj jde z velké části za ním. On je gamechanger, který může dovést klub z hlavního města až k vysněnému titulu. Jeho angažování byl majstrštyk, za který se sportovní vedení může poplácat po zádech.

