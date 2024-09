Účet z Gruzie, Edenu a Dánska: Hašek, ani Suchopárek neučí výkvět modernu

Ivan Hašek po vybojovaném vítězství nad ukrajinským celkem konstatoval: „Nemáme nějakou tvář, kterou bychom si nasadili. Možná jsme si mysleli, že budeme hrát v pěkně upraveném saku. Místo toho musíme nasadit montérky a zápas odbojovat.“

Ale on už měl dostatek času, aby aspoň v základních rysech mužstvu dal zřetelný švihácký herní kabát. Má za sebou přípravu na EURO, pak samotný turnaj v Německu, kde mohl do týmu nahustit kompaktní hru odpovídající jeho představám. Ovšem neučinil tak. Navzdory tomu, že v národním mužstvu jsou herně inteligentní hráči, pro které je v klubech taktika denním chlebem.

Zápas v Gruzii odhalil nahodilost v české hře až na dřeň. A ani výkon proti Ukrajině dojem chabého trenérského rukopisu nevymazal. V Edenu byla hra lepší jen proto, že Hašek se spolupracovníky aspoň vsadil na pohyblivější hráče, kteří mezi sebou více ladili. Týmová součinnost však nebyla zdaleka excelentní.

Jeden důkaz hned zkraje utkání. Češi vyrukovali na Ukrajince s vysokým presinkem. Tomáš Chorý do něj sedí více než Patrik Schick, který napadání neprovede ve sprintu, nýbrž ve středním tempu, což je málo. Stejně ale čeští hráči nepřepínali do presinku tak rychle, jak by se slušelo. Viz první snímek.

Hosté zachytili dlouhý pas za jejich obranu a ihned přešli do protiútoku. Český tým se rozhodl reagovat presinkem, jenže nebylo to provedeno bleskově a jednotně. A tak se ukrajinská ekipa dostala pomocí jedné přihrávky nahoru z obležení čtyř hráčů v červených dresech a rázem si vytvořili přečíslení 3 na 2. Top týmy by to potrestaly gólem. Ukrajinci ne, ale na konci ofenzivního výpadu mohli kopat po riskantním zákroku Ladislava Krejčího (nepoučil se z penalty v Gruzii) pokutový kop.