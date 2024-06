Na hru se skoro nedalo koukat, vím, že Ivan zklamal. Barák do týmu patří

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | To jsme dopadli, co? Touha byla, to jo, ale jaksi se nedostavila do kopaček. Jednoduchý závěr je tenhle: máme bod a na naši hru se skoro nedalo koukat. Nebudu říkat nic jinýho, protože to je pravda a vzájemně to spolu souvisí. Naprosté uznání zaslouží kluci za vůli a sílu, kterou do turnaje dali. Ale chybělo umění.