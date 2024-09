Hvězda NHL kritizuje koníček své partnerky: Je to nechutné!

Fuj, tohle ne! Švédský hokejista Alexander Nylander rozhodně nemá pochopení pro koníček své partnerky Lisy. Ta na sítích hodnotí nejrůznější pokrmy a je díky tomu hodně sledovaná.

Atraktivní Švédka se zviditelnila díky tamější verzi reality show Hotelu Paradise. Popularitu si nyní udržuje prostřednictvím videí na TikToku, v nichž si bere na paškál zajímavé pokrmy. Pochutnává si na plných talířích jídla, které pak hodnotí. Její tvorba má miliony zhlédnutí.

A také jednoho odpůrce. Z řad těch nejbližších. Kritikem je člověk číslo jedna, její přítel Alexander Nylander, který v NHL vystřídal už pět klubů. „Přijde mi to až nechutné. Nechápu, jak to dělá, ale lidi její videa zřejmě baví a líbí se jim její styl komunikace a prezentace. V konečném důsledku jde jenom o zábavu,“ vyjádřil se 26letý útočník.

S hodně peprnou kritikou pokračoval dál. „Nebaví mě sledovat videa s takovým obsahem. Většinou se mi zdají nemocná, ale rozumím, že se někomu mohou líbit,“ sdělil Nylander švédskému webu Expressen. Dlouholetému vztahu s milovanou Lisou dodal zajímavé koření.

Podobná slova na adresu potenciální švagrové volil i slavnější bratr Alexandera William. „Viděl jsem jedno video a žertoval jsem, že by měla udělat něco víc. Říkat, co si o tom myslíš,“ zavtipkoval starší sourozenec. „Stejně ale nemůžu říct, že je to něco pro mě. Je to nemoc,“ uzavřel elitní útočník Toronta.