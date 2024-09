Odchod Černoškové ze sportovní redakce ČT: Dojemné gesto Dusíka v přímém přenosu!

Všechno jednou končí. I působení Barbory Černoškové (42) v redakci sportu ČT. Populární moderátorka zde skončila koncem září. A nutno říct, že to bylo velice emotivní rozloučení, o které se postaral neméně slavný kolega Michal Dusík (53). Co si přichystal?

V redakci sportu České televize působila úctyhodných dvacet let. Nyní ale nastal čas se rozloučit. Řeč je o známé tváři ČT a moderátorce Barboře Černoškové, která ukončila své působení v oblasti sportu České televize.

Svou poslední relaci pořadu Branky, body, vteřiny odmoderovala v neděli 29. září, přičemž na konci ji čekalo velice milé překvapení od kolegy a sportovního komentátora Michala Dusíka. „Dobrý večer, víš, že nemám ve zvyku vstupovat kolegyním do jejich relace, ale dneska bych ti chtěl hlavně poděkovat,“ řekl Dusík Černoškové s kyticí v ruce během nečekaného vpádu do vysílání a pokračoval.

„Za tu spoustu skvělé práce, kterou jsi odvedla. Chtěl bych ti poděkovat nejen za sebe, ale za všechny kolegyně, kolegy, za celou redakci sportu. Jak se někdy říká, že Branky jsou taková výkladní skříň redakce sportu, tak v téhle výkladní skříni teď bude chybět velká profesionálka a také nádherná osoba. Z jedné věci ale mám radost. Že neodcházíš z obrazovek České televize, takže nikoliv sbohem, ale brzy na shledanou. Baru, díky moc za všechno,“ zakončil Dusík svůj dojemný projev. Na sociální síti X později přiznal, že to bylo hodně emotivní.

Své si k tomu řekla i samotná Černošková, kterou tohle milé gesto viditelně potěšilo. „Moc ti děkuju, Michale. Děkuji celé redakci. Tahle úžasná květina není první, kterou jsem dostala, tak moc děkuju. Děkuji i vám, milí diváci, za pozornost i přízeň. Za dlouhých dvacet let společných zážitků,“ neopomněla své pravidelné sledující u obrazovek. „Jsem ráda, že právě v pořadu Sama doma budu fungovat dál. A děkuji i vám za ty úžasné květiny a vzkazy, které jste mi posílali. Mimo jiné i do České televize. Mějte se všichni krásně, no a sportu zdar,“ zakončila Černošková jednu výraznou kapitolu svého profesního života.