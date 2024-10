Legendární LeBron nastoupí se synem: Jak mu potomek říká na tréninku?

Letošní sezona NBA se zapíše do historie velkým písmem. Poprvé v dějinách soutěže nastoupí do zápasu nejlepší basketbalové ligy světa otec se synem. Hvězdný LeBron James si zahraje po boku nejstaršího potomka Bronnyho. Devatenáctiletý teenager si slavného rodiče dobíral a řekl, že mu bude říkat, jakkoli bude legendární hráč chtít.

Když byl Bronny James v červnu draftován ve druhém kole, celá NBA se těšila, až nastoupí po boku svého otce. Až se tak stane, bude to vůbec poprvé v historii. „Je vzrušující, že můžu každý den chodit do práce, tvrdě dřít se svým synem a vidět ho, jak dál roste. Motivujeme se navzájem. Prostě nádherný okamžik nejen pro mě, ale i pro naši rodinu,“ hýřil radostí LeBron James.

Zatímco 39letá sportovní legenda vstoupí do rekordní 22. sezony v NBA. Jeho syn si odbude premiéru. Na rozdíl od otce ale si bude muset na svou šanci počkat. Objevovat se bude jen zřídka. Sám LeBron připustil, že očekává pouze minimum příležitostí, aby si společně s Bronnym zahrál. „Bude úžasné, pokud jich pár dostaneme. Až ta chvíle nastane, tak si na ni počkáme a odpíchneme se od toho,“ dodala hvězda Lakers.

K jejich očekávanému a společnému startu v NBA se vyjádřil i další člen Lakers Anthony Davis. „Je to síla. Nemůžu se dočkat, až vstoupí na palubovku a oficiálně se zapíšou do historie, bude to senzační,“ uvedl spoluhráč klanu Jamesů.

Mladý Bronny dostal dotaz, jestli LeBrona smí na tréninku oslovovat »táto«. Teenager zahlásil, že ho bude oslovovat, jakkoli bude otec chtít.