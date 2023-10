Jó, první zápas sezony, to je velký sportovní svátek! The Chosen One ho v NBA prožil už pojedenadvacáté v životě. Proto se dnes již legendární basketbalista LeBron James (38) k slavnostní příležitosti takzvané »Opening Night« vyšňořil tak, jak se sluší a patří. Co oblékl nestárnoucí čahoun z Los Angeles Lakers?