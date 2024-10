Neříkej mi táto! LeBron a Bronny spolu. Vtípky i dojetí: Dejte mi kapesníček

Nejstaršího hráče NBA polila živá voda. Devětatřicetiletý LeBron James má za sebou bezva léto, které mu může prodloužit už tak rekordně dlouhou kariéru. Po čtyřech letech vyhrál velkou trofej, když s reprezentací USA ovládl olympijský turnaj, jehož se stal i nejužitečnějším hráčem. Na prahu čtyřicítky si dokázal, že je stále v jeho silách být lídrem týmu šampionů. A v šatně LA Lakers přivítal devatenáctiletého syna Bronnyho, což ho dojalo a zároveň dostalo do euforie. V pondělí se spolu při mediálním dnu poprvé představili na veřejnosti jako spoluhráči. „Podejte mi kapesníček,“ žádal, a plnovous se mu roztáhl do širokého úsměvu.

Pro některé je to marketingová šaráda. Pro jiné zase úlitba Lakers, kteří se rozhodli po hollywoodsku uspokojit svou největší hvězdu. Buď jak buď, Bronny James a jeho táta LeBron jsou spoluhráči v NBA a nikdo nemůže zpochybňovat sílu tohoto okamžiku. Liga existuje už pětasedmdesát let, za tu dobu jí prošlo přes pět tisícovek hráčů, ještě nikdy se v ní ale souběžně neobjevili otec a syn. To se nyní mění, navíc se ti dva potkají ve stejném dresu.

„Čistá radost. Jinak nemám slov,“ popsal své emoce LeBron při tradičním mediálním dnu Lakers na startu sezony. Šlo o první veřejné vystoupení rodinné dvojky poté, co losangeleský klub Bronnyho v červnu dratoval jako 55. v pořadí. Táta se synem pózovali na promo fotky, první v klasickém žlutém dresu s číslem 23, druhý s cifrou 9 a příjmením James Jr. na zádech.

Díky nové realitě vyvstávají zábavné otázky. Budete spolu jezdit do práce? zazněla jedna z nich. „Rozhodně ne! Už takhle spolu trávíme moc času, budu se od toho chlapa držet co nejdál,“ rozesmál se Bronny. LeBron už zase dopředu řešil, jak ho má syn v kabině i na hřišti oslovovat. „V práci mi nemůže říkat tati. Když z ní odejdeme, budu jeho táta. Ale na hříšti? Jak by to znělo, kdyby pokřikoval: tati poběž, tati přihraj? To nejde,“ ošíval se James a mladík vzkázal, že mu z úst nejsnáz půjde oslovení Bron.

Nadšení prostupuje celou rodinu. LeBron ukázal video, jak jeho manželka a středoškolská láska Savannah doma hraje videohru NBA2K a v tréninkovém módu ovládá na palubovce nejstaršího syna Bronnyho. „Videohry přitom nemá ráda a nikdy je nehraje,“ divil se manžel.

On se o to samé snaží v realitě. Už v Bronnyho pěti letech prohlásil, že v něm vidí výjimečný basketbalový talent. Rychle se stal jeho největším fanouškem, podporovatelem i trenérem. „Jsem na něj super pyšný,“ zopakoval po sté, a když ti dva dělali televizní interview, došlo i na hecování.

Minulý týden hráli při neoficiálním týmovém tréninku jeden na jednoho a táta efektně skóroval přes syna. „Dobrá obrana, lepší útok,“ komentoval akci LeBron. „Jo, jenže jsi vyšlápl ze hřiště a ještě jsi mě fauloval. A rozhodčí ti to samozřejmě pustili,“ nedal se se smíchem Bronny. „Mlč, jsi nováček,“ osopil se na něj na oko táta, s víc než 40 000 body nejlepší střelec dějin NBA a také nejlépe placený hráč Lakers v nadcházející sezoně (48,73 mil. USD). To Bronnymu draftovanému až ve druhém kole náleží roční tabulkový plat 1,16 milionu dolarů.

Na NBA to u Bronnyho ještě není

Už v pátek čeká Lakers první přípravný duel s Minnesotou, ostrou sezonu zahájí 22. října proti stejnému soupeři prvním ze tří domácích zápasů v řadě. Dá se čekat, že v některém z nich vyšle nový kouč Lakers JJ Redick Bronnyho s tátou na palubovku, aby napsali historii.

Většinu času spíš bude ale Bronny trávit na farmě South Bay Lakers v nižší G League. Vždyť je to jen něco málo přes rok, co v létě utrpěl během tréninku zástavu srdce, a to zbrzdilo jeho kariéru. Na univerzitě nastupoval jen z lavičky a čísla měl nepřesvědčivá (4,8 bodu, 2,8 doskok a 2,1 asistence). I jeho červencové vystoupení za Lakers při Summer League, kde se potkávají nováčci s hráči bojujícími o smlouvy, vyznělo rozpačitě (8,8 bodu a 3,5 doskoku).

Je zřejmé, že pouhých 188 centimetrů vysoký Bronny není na level NBA připravený. „Být jím, řeknu tátovi, ať mě celý rok nechá v G League a můžu se rozvíjet. To mu dá víc než sedět na lavičce. Má zřejmý talent, ale aby mohl hrát v NBA 15-20 minut za zápas, potřebuje své dovednosti ještě hodně zlepšit,“ radí legenda Lakers Magic Johnson.

Byť je příběh otec – syn poutavý a historický, jen z dobrého pocitu z něj nemohou Lakers žít. Za poslední čtyři sezony jednou ani nepostoupili do play off a dvakrát drsně zkrachovali už v jeho úvodním kole. V silné Západní konferenci ani letos nepatří k top týmům, byť mohou být příjemným překvapením. Fanoušci žluto-fialových barev v to mohou doufat, když vidí energii, s jakou se do kempu přihlásil LeBron. Nejstarší hráč ligy oslaví předposlední prosincový den čtyřicátiny, čeká ho 22. sezona v NBA, čímž vyrovná rekord Vince Cartera.

Na stará kolena už o sobě začal pochybovat, olympijský turnaj v Paříži mu ale ukázal, že je stále v jeho silách být lídrem týmu šampionů. Spojené státy se ke zlatu propracovaly po velkém comebacku v poslední čtvrtině semifinále se Srbskem a neméně složitém finále s domácími Francouzi.

James si za průměry 14,2 bodu, 8,5 assistence a 6,8 doskoku odvezl i cenu MVP turnaje. „Ukázalo mi to, že mám v nádrži ještě dost paliva, a i ve svém věku můžu hodně pomoct k velkým vítězstvím. Byl jsem na hřišti s nejlepšími na světě a měl velkou roli během zápasů i mimo ně,“ těšilo ho s tím, že po dlouhé době zase skutečně o něco hrál, což v čtyřnásobném šampionovi NBA probudilo ještě větší touhu znovu uspět i na ligové scéně.

Připočtěme k tomu ještě vzácnou možnost mít za spoluhráče vlastního syna a LeBron je na prahu čtyřicítky nadšený a motivovaný jako už dlouho ne. Splnil se mu totiž jeden z největších snů kariéry.