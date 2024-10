Schumacher junior se obul do matky Cory: Odkryl šílené zážitky z dětství!

V rodině sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera (55) to pěkně vře! Bratr motoristické legendy Ralf (49) během léta přiznal svou homosexualitu a tak započal veřejnou válku se svou bývalkou Corou (47). Jejich syn David (22) teď odhalil, jak se k němu i tátovi máma chovala.

Ralf Schumacher chtěl coming outem vybojovat klid, místo něj prožívá peklo! Jeho exmanželka Cora se začala stavět do role oběti a naříkat nad tím, že jí o své orientaci a novém vztahu neřekl. Do médií pak spolu se svou matkou pouštěla intimní detaily ze ztroskotaného vztahu, včetně otázky početí syna Davida.

A právě Schumacher junior se po dlouhých týdnech mlčení rozhodl jít s pravdou ven. „Za normálních okolností bych nechtěl mluvit o rodinných záležitostech na veřejnosti, protože tato témata nemají na internetu co dělat,“ začal ve svém prohlášení na instagramu. „Bohužel se zdá, že moje matka se na to dívá jinak. Nyní nastal čas to ukončit: Chci jen žít svůj život v klidu a dosáhnout svých cílů, aniž by se mě někdo ptal na všechny ty věci, ze kterých mě a mého otce matka obviňuje," zoufal si David, podle kterého Cora odjakživa trpěla psychickými problémy.

Vybavil si například, jak s ním chtěla najet autem do stromu. To mu byly zhruba čtyři, nebo pět let. Zmínil také, že když byl o něco starší, jeho matka se na dovolené psychicky zhroutila, museli ji hospitalizovat a on nakonec přes noc zůstal sám, dokud za ním nedorazil táta Ralf.

„Když se moji rodiče v roce 2015 rozvedli, matka mi vyhrožovala, že pokud s ní nebudu žít, zničí můj životní sen stát se závodním jezdcem, protože kvůli střídavé péči už nepodepíše potřebné dokumenty," líčil mladý Němec. „Protože nebyla v dobrém psychickém stavu na to, aby se o mě mohla starat, a já jsem nechtěl vyrůstat v prostředí, kde se celý den točil jen kolem toho, jaký je můj otec špatný člověk, nechtěl jsem s ní už být. Došlo k incidentu, kdy mě chtěla proti mé vůli odvést od mého vlastního otce, a vymklo se jí to z rukou natolik, že jsme museli zavolat policii, protože mého tátu mlátila," odkryl David svou děsivou vzpomínku z dětství.

Na druhou stranu se zdá, že ačkoliv Cora pořádně zatápěla nejen svému synovi, ale i Ralfovi samotnému, bratr Michaela Schumachera se stále snažil situaci mezi svým potomkem a bývalou ženou napravit.

„Neustálá obvinění na adresu mého otce, že mi všechno podstrčil a mluví o ní jen špatně, nejsou ani trochu pravdivá. Můj otec vždy dělal vše pro to, abych měl s matkou dobrý vztah. Celé roky mě táta opakovaně přesvědčoval, abych jí dal ještě jednu šanci. Vždycky jsem to odmítal, protože nemám chuť, ani nervy na to, abych znovu prožíval to samé: probouzel staré vzpomínky a měl stejné zážitky," zlobil se nadějný závodník, kterému už očividně ruply nervy.

„A to, jak se teď chová, je naprostá ostuda: Moji rodiče jsou už devět let rozvedení! Prosím, dej nám pokoj a nech nás žít náše životy. My tě taky necháváme být!" vyzval veřejně David svou matku. Příspěvek z jeho sociálních sítí po pár hodinách zmizel. A Cora si nejspíš musela pořádně oddechnout.

Ostatně, podle všeho kvůli vyjádření zmobilizovala i svého právního zástupce. „Bohužel, když pravda bolí, musíte poslat vlastnímu synovi dopis od právníka,“ rýpl si Schumacher mladší.