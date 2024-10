Neobyčejný příběh zesnulého diskaře Gejzy Valenta (†71): Živil se věštěním z palmových listů!

Legendární obr se zájmem o ezoteriku! Gejzu Valenta (†71) znala veřejnost jako skvělého atleta, jen málokdo ale tušil, že se po kariéře věnoval netradičnímu koníčku, z nějž se nakonec stalo jeho poslání...

Když Valent, který mimo jiné získal bronz na mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983, pověsil tretry na hřebík, pustil se do podnikání. Doplnil si vzdělání v zahraničí, působil na manažerských a ředitelských pozicích a cestoval po světě. „Do padesáti let jsem byl nedotknutý věcmi mezi nebem a zemí. Byl jsem sportovec a manažer. Pak jsem ale potkal svou druhou ženu Irenu. To ona mě přivedla k palmovým listům, bez ní bych se k nim nedostal,“ vykládal před lety Nedělnímu Aha!

Společně se, ještě jako přátelé, vydali na přednášku Inda, který se výkladům listů věnoval. Téma je zaujalo natolik, že se rozhodli odcestovat a více ho probádat. „V Indii nám předurčili, že se palmovými listy budeme zabývat. Nám to přišlo absurdní, nevěřili jsme tomu. Připadalo nám to jako nějaké sci-fi,“ popsala paní Irena a Gejza dodal, že jim z listů bylo předpovězeno i to, že se stanou životními partnery, přestože měli v té době závazky jinde.

Později přišla nabídka z jedné z knihoven na spolupráci. „Projevili zájem o to, zprostředkovávat výklady do České republiky přes Skype. Mě samotného by to vůbec nenapadlo,“ vysvětlil Valent, který se mezitím za Irenou přestěhoval z Ostravy do Brna. Společně se pak listům začali věnovat naplno.

Sérii přednášek měli naplánovanou i na letošní říjen, jenže 6. října zasáhla Česko smutná zpráva o tom, že Gejza Valent zemřel. Podlehl těžké nemoci. „Je mi to moc líto, byl to skvělý člověk, upřímnou soustrast přeji a Světlo na jeho cestě. Pomohl mi při čtení palmových listů a dělal to velmi dobře. Bude nám tady chybět," vzpomíná na něj jedna z jeho klientek.