Legendární Fibingerová v slzách: Zemřel muž jejího života Jaroslav Šmíd!

V sedmaosmdesáti letech zemřel bývalý koulař a později trenér Jaroslav Šmíd. Někdejší československý rekordman po skončení aktivní kariéry vedl řadu elitních vrhačů v čele s Helenou Fibingerovou, s kterou se oženil. O jeho úmrtí informoval na svém webu atletický svaz.

Šmíd získal ve vrhu koulí pět československých titulů a v roce 1968 vytvořil národní rekord 18,63 metru. O dva roky dříve skončil na evropských halových hrách v Dortmundu na pátém místě.

Jako trenér dovedl Fibingerovou k titulu mistryně světa, bronzové olympijské medaili, dosud platnému světovému rekordu v hale a osmi titulům halové mistryně Evropy. Připravoval také diskaře Josefa Šilhavého, Gejzu Valenta, Vladimíru Rackovou a Zdeňku Šilhavou.

V listopadu 2009 Šmíd ve voze Nissan X-Trail zabil u Vnorov na Hodonínsku cyklistu Karla P. (†36), za což byl odsouzen na 42 měsíců do věznice s dozorem. Odvolal se, nicméně Krajský soud v Brně trest potvrdil. „Měl jsem v autě hypoglykemický šok, proto jsem se za jízdy napil vína, protože nic jiného jsem tam neměl!“ uvedl po rozsudku Jaroslav Šmíd pro Blesk.cz

„Hrozně mě mrzí, co se stalo. Nejsem žádný nelida, ale já za to nemůžu. Zahlédl jsem cyklistu na poslední chvíli. Náhle se přede mnou objevil. To, co se pak rozpoutalo, bylo hrozné. Necítím žádnou vinu! Nemohl jsem s tím vůbec nic dělat!“ hájil se Šmíd.