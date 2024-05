Dostihy v Irsku? Místo NHL zažil Tůma trápení mezi divokými mustangy

Měla to být životní šance. Nabídka od irského trenéra Petera Mahera žokeje Petra Tůmu nadchla. Trénovat a závodit přes zimu v Irsku! „Ve čtyřiceti jsem byl draftovaný z extraligy do NHL, byla by hloupost takovou nabídku odmítnout,“ těšil se sedminásobný účastník Velké pardubické. Realita? „Propadák,“ líčí Tůma pro iSport.cz. Oficiální dostih neodjezdil žádný a místo přípravy špičkových dostiháků tvrdnul na samotě se stádem mustangů. Domů se vrátil předčasně a zklamaný. Českou sezonu rozjede ve středu 8. května v Pardubicích, na prvním překážkovém dni pro krosaře, jehož vrcholem bude Cena města Pardubic – Memoriál Jiřího Jandy.

Po Velké pardubické dostal Petr Tůma zajímavou nabídku. Trenér Peter Maher, pro kterého jel v překážkovém vrcholu Alpha Maleho, mu nabídnul práci v Irsku. „Myslel jsem, že dorazím v rozjeté sezoně a naskočím klasicky do dostihového režimu,“ popisuje opavský rodák. „Jenže jsem nezůstal ani ve stájích, kde má Peter Maher dostiháky. Poslal mě na farmu, kde má takových třicet, čtyřicet mustangů v zastřešeném hangáru. Venkovní ustájení, normálně tříleté, čtyřleté koně bez jakékoliv přípravy. První týden jsem najížděl právě tyhle mustangy.“

Pro představu. V českém tréninku se s hříbaty začíná pracovat kolem prvního roku. Učí se postupně chodit pod sedlem, pracuje se na základech dostihové kariéry. „V Irsku jsou koně tři, čtyři roky netknutí,“ říká Tůma. „Takže normálně mustang, divoký a velký kůň. Těžko se s ním pak pracuje. Vím, že se na ostrovech začíná s tréninkem později, ale ve čtyřech letech? Fakt zklamání.“

Navíc farma byla totálně odříznutá od světa. Samota, otevřený hangár, koně a tréninková dráha s hlubokým pískem. Pro někoho možná romantika, ale pracovně podle Tůmy bída. „Od Maherových stájí to bylo čtyřicet kilometrů, jak se mám jako přesunovat? Jak se tam dostat? Byl jsem úplně odříznutý od světa.“

Po týdnu se žokej ohradil. S tím, že nepřijel zacvičovat „syrové“ koně, ale jezdit dostihy. „Taková byla domluva,“ stál si Tůma za svým. „Tak to trenér změnil, že teda budu jezdit koně, co už začal pomalu trénovat. Ale ti také ještě potřebovali dva tři měsíce na přípravu. Tak vymyslel, že se pojede dostih s Jet Fighterem, který na podzim absolvoval Pardubickou.“

Ani to nevyšlo. Tůma se svezl jen v jednom z neoficiálních dostihů. Tréninkový závod. „Něco jako jsou u nás dostihy neregistrovaných koní,“ přibližuje. „Bez nějakého oficiálního vážení, pracovní věci, vyloženě zkouška. Než se půjde dostih natvrdo. Trenér mi říkal, že ten kůň bude znovu běhat za čtrnáct dní, ať s ním neblbnu, pošetřím ho. Všechno nás předjelo, cílem jsem proklusal, všichni už dávno pryč. A trenér? No, to je blbé, tenhle teda běhat nebude. Nemělo to smysl, i tréninky stály za nic.“

Do toho mizerná výplata, stejně tak bydlení a výhledy do budoucna žádné. „Před Vánocemi jsem si řekl, že tam nebudu trávit mládí, vrátil jsem se domů. Nemělo to cenu, zabalil jsem to, vydržel jsem necelé čtyři týdny,“ líčí Tůma. „Být někde zavřený na farmě a nevědět, co bude? Na to jsem ve čtyřiceti starý. Kdybych měl dvacet, třeba bych počkal a kousnul se, ale tohle fakt nešlo. Doma jsem se pak díval na další výsledky Maherových koní a všechno vzadu. Neběhá jim to.“

Začátkem ledna se Tůma vrátil k práci tréninkového jezdce u Grega Wroblewského na Opavsku. „Loni jsem neměl špatnou sezonu, dám tomu ještě rok, stáje mám kousek od domu. Na dostihy mají sice majitelé Gregových koní jiné žokeje, takže budu jezdit spíš pro polské trenéry a Česko nechám otevřené. Nemám za sebou velkou stáj, takže se v každém dostihu musím ukázat. Potvrdit, že na to pořád mám a pořád jsem tady. Když zaujmu, třeba mě někdo osloví. Každý dostih je pro mě příprava na podzim.“

Velkou pardubickou jel Tůma sedmkrát. Nejlépe v ní skončil v roce 2021 devátý s Dulcarem de Sivola. Dvakrát ji absolvoval třeba i s Nikasem (2012 a 2017), do cíle se s ním však nedostal. V roce 2014 byl s Moulou čtrnáctý.

Při svátečním rozjezdu krosové sezony v Pardubicích ve středu 8. května, se Tůma představí v jednom dostihu. S šestiletou klisnou Kuberou (stáj MARPET HK Trans s.r.o.) pojedou Cenu společnosti Cerea.

V Pardubicích se ve středu od 13 hodin pojede celkem osm dostihů, pět jich bude pro krosaře. Vrcholem dne je Cena města Pardubic – Úvodní cross country Koroka - Memoriál MVDr. Jiřího Jandy. V něm se představí například Coupstar od trenéra Pavla Tůmy (Jan Faltejsek), loni v Pardubicích neporažený Sexy Lord trenérky Martiny Růžičkové (Ondřej Velek), Un Reve Dautomne od Štěpánky Myškové (Jaroslav Myška) nebo dvanáctiletá matadorka Yara od trenéra Stanislava Popelky (Jan Odložil).