Do Pardubic se chystají tři koně z Irska. Nejlepší z nich dorazí letadlem

Počet přihlášených na letošní 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou čítá 18 jmen. Patnáct koní znají tuzemští příznivci velmi dobře, zaujala ale tři jména koní z Irska. Dvojice Jeremy Pass a Streets of Doyen patří k ostrovnímu průměru, podle dosavadních výsledků jsou však rozhodně lepší než loňský návštěvník Pardubic Jet Fighter, který v dostihu potvrdil roli outsidera.

Jinou „váhovou“ kategorií je třetí z přihlášených, devítiletý valach Coko Beach, připravovaný irským trenérem Gordonem Elliottem. Svérázným chlapíkem, který v roce 2021 dostal roční zákaz výkonu práce pro ohrožení dobrého jména dostihového sportu. Nechal se totiž vyfotit na mrtvém koni. V současnosti mu patří první místo mezi irskými trenéry, před Willie Mullinsem, mnohonásobným irským šampionem.

Coko Beach reprezentuje stáj majitele letecké společnosti Ryanair Michalela O’Learyho. Fialový dres s bílou hvězdou patří ke kultovním na britských překážkových drahách a Coko Beach patří k elitě, vždyť už se třikrát postavil na start Velké národní v Aintree u Liverpoolu. V roce 2022 byl osmý, loni nedokončil a letos finišoval na jedenáctém místě.

Na začátku května skončil na třetím místě v cross country dostihu při Festivalu v Punchestownu a jeho současné handicapové hodnocení je 158, což mu vystavuje místenku mezi ostrovní elitu.

Před šesti lety přiletěl do Prahy letadlem na European Jockey‘s Cup výborný sprinter Gordon Lord Byron. Coko Beach reprezentuje stáj leteckého magnáta, a tak je pravděpodobné, že i on se může vydat do Pardubic letecky, zvláště když pardubické letiště se závodištěm přímo sousedí.

Startovní listina Velké pardubické bude známá ve čtvrtek 3. října, ale zatím vše nasvědčuje, že by se Coko Beach se svým trenérem měl do Pardubic vydat.

„Zatím to vypadá, že by měli startovat všichni tři koně z Irska, ale do startu dostihu se může stát mnohé,“ prozradila PR manažerka Dostihového spolku Kateřina Nohavová.