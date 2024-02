„Koňské“ Ano, šéfe! Kouč legendárního Železníka nabízí své služby: Nudím se

Do historie českého i československého turfu se pětašedesátiletý rodák z Beňova zapsal v prvé řadě díky legendárnímu Železníkovi, čtyřnásobnému vítězi Velké pardubické (1987, 1988, 1989, 1991). Dvakrát ji vyhrála i Registana (2003 a 2004), historické byly triumfy Masiniho (2004) a Kolorada (2006) v Gran Premio Merano, slovenská Trojkoruna s Tankredem (2003), nebo sedmé místo Masiniho v Grand Steeplechase de Paris 2005. Ve statistikách má přes šest stovek vítězství po celém světě.

Ještě v minulé sezoně Čestmír Olehla pomáhal dceři Veronice s přípravou několika koní pro syndikát Hvězda-Olehla. Ten už rozpustil. Stejně tak koně i zaměstnance, finančně už nešlo projekt a stáj utáhnout.

„Nicméně mi připadá trochu nemístné, abych se svými znalostmi a zkušenostmi jen tak zmizel ze světa, pořád mám co nabídnout,“ vysvětluje renomovaný trenér. „A když to řeknu na plnou hubu, tak můj důchod mi prostě nestačí pokrývat všechny poplatky.“

Proto veřejně nabídnul své služby. Konzultační. „Pokud znáte seriál „Ano, šéfe!“, tak něco podobného,“ líčí Olehla. „Rád se na pana Pohlreicha dívám. Když přijde do hospody, není to jen o jídle. Je to hlavně o organizaci práce, o přípravě, o prostředí. Prostě věci, které by se daly zlepšit, posunout. Nabízím podobný pohled na organizaci chodu ve stáji, na koně a jejich ambice, rady z oblasti výživy, fyziologie tréninku, kariéry koní. A možná i pár hřejivých slov, která uklidní a dodají sebedůvěru.“

Upozorňuje, že nemá v úmyslu majitelům ani trenérům mluvit a zasahovat do klíčových rozhodnutí. „Ale známe to, když se něčemu věnujeme dlouho, chytne nás provozní slepota. Jsem připravený postupovat diskrétně, o nikom nebudu rozhlašovat, že je blb a dělá to špatně. Vůbec, jen nabízím pohled a radu zvenčí. Aby vše odsýpalo a mělo smysl.“

Na síti X a na svých stránkách dostihovecentrum.cz pověsil nabídku ve středu. I s telefonním číslem a vzkazem: zavolejte dřív než ti druzí. „Odezva? Zatím žádná,“ pousmál se Olehla. „Asi to budu muset hodit i na Facebook. Víte, jak to je – líná huba, holé neštěstí. Mám za sebou čtyřicet let trénování vesměs kvalitních koní, zkušenosti nejenom z Česka, ale i z Polska, Německa, Itálie nebo i z Francie a Anglie. Věřím, že mám co nabídnout.“

Na dálku zatím lehce spolupracuje s Jakubem Spáčilem a Janem Odložilem, kteří mají v tréninku pár koní. „V Paloníně mají u táty Odložila maštal, zatím jsem jim poskytl přístroje na měření tepové frekvence při tréninku, chystají se na sezonu,“ říká Čestmír Olehla. „Mají Dařbujána, to je dobrý kůň a kluci věří, že by to mohlo být ještě lepší. Když jim k tomu třeba i nějakou radou pomůžu, budu jenom rád.“