Trenérka vítěze Velké pardubické Růžičková o manželovi Jelínkovi: Zemřel zbytečně! Při triumfu byl se mnou…

Před dvěma měsíci pochovala muže svého života, herce Rudolfa Jelínka (†89). V neděli v Pardubicích trenérka Martina Růžičková (59) prožila po smutku příval euforie, když jedním z vítězů byl Sexy Lord, ryzák, jehož na Velkou připravila.

Berete to tak, že se všechno špatné tímto zlomilo do lepších časů?

„Snad ano. I když já jsem Štír, křivdy ve mně dlouho jsou a potřebuju mít všechno vyříkaný, takže ještě to není u konce.“

Vy jste se o manžela v posledních měsících jeho života přetahovala s jeho příbuznými, kteří ho k vám nechtěli vrátit…

„A celé to vygradovalo manželovým úmrtím v nemocnici v Českém Brodě, kde se ke mně personál choval, jako bych byla nejstrašnější člověk na světě… Tak mě totiž vykreslila rodina mého manžela, ti mi tam udělali peklo, že byste si ode mě nevzal ani chleba.“

Jak jste zvládla v takové atmosféře trénovat koně?

„Já jsem půl roku nespala, nežila. Ale zvířata nelze ošidit. Prostě jedete dál, musíte, a oni vás ze všech průšvihů vytáhnou.“

Zemřel zbytečně

Manželovi jste po doběhu děkovala, že to shora pohlídal.

„On byl se mnou. Měla jsem na sobě tričko jeho fanklubu s fotkou, takže Rudla tam byl. Jen mě ničí, že pořád mohl být na tomhle světě, kdyby ho nevytrhli z jeho domácího prostředí.“

O tom jste přesvědčená?

„Stoprocentně. Oni to prováděli s dobrými úmysly. Mysleli to dobře, ale udělali to špatně. V nemocnici pak dostal zápal plic, na který zemřel. Zbytečně.“

Rudolf zažil aspoň váš první triumf na Velké, trénovala jste Charma Looka, vítěze z roku 2016. Jsou si se Sexy Lordem podobní?

„Vůbec ne. Charm byl koráb, šlechtic, pan kůň. Tohle je motorový člun, éro, bojovník. Bojuje s koňmi, ale i s lidmi, třeba s kovářem."

Dva roky po první výhře přišly spory s majiteli koní a ve vašich stájích z 29 koní zůstali dostihoví jen čtyři. U vás je každý úspěch draze vykoupen.

„To byla pohroma, ale když to teď porovnám, letos to byl daleko horší půlrok. Nepřála bych to nikomu. To vítězství je neskutečná satisfakce.“