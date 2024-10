Rizikový Taxis, strach o cizince. Bude slavná překážka letos bezpečnější?

Je to symbol, marketingová značka i zdroj adrenalinu. Velký Taxisův příkop je srdcem Velké pardubické, přes veškerá bezpečnostní opatření ale vloni přinesl i smrtelný pád nadějného koně jménem Stuke, který způsobil hromadný karambol. Před nedělním dalším nájezdem na slavnou překážku se řeší především účast zahraničních jezdců. „Já předpokládám, že to bude lepší, ale nemůžete nikdy vyloučit, co jsou ti cizinci schopní provést,“ říká rekordman dostihu Josef Váňa starší.

Byl to nešťastný moment s fatálními následky. Francouzský žokej Benoit Claudic se před rokem v sedle Stukea řítil v čele pole k Velkému Taxisově příkopu, kůň se ale na poslední chvíli polekal, zabrzdil a způsobil kalamitu, na kterou za překážkou doplatil vlastním životem. „Špatné bylo, že žokej odskočil do špice s koněm, co Pardubice běhá prvním rokem. To byla největší chyba podle mého – jet ze špice na Taxis,“ hodnotil tehdy dvojnásobný vítěz Velké Lukáš Matuský.

Stukeho neštěstí mělo těžký dopad. Nejen v dostihu, kde nehoda způsobila pád sedmi koní včetně obhájce Mr Spexe a letošního favorita Godfreyho. Vážné zranění si tehdy přivodil i žokej Martin Liška. Černá událost přirozeně znovu rozbouřila diskusi o legendární překážce. Ukázalo se, že ani poslední výrazná úprava, při níž se někdejší dvoumetrový příkop za živým plotem snížil na 75 centimetrů, a byla zvýrazněna doskoková hrana, nezaručuje stoprocentní bezpečí. Logicky, protože překážkové dostihy vždycky budou obsahovat jistou míru rizika jak pro koně, tak pro jezdce. Dá se však pro bezpečnost udělat ještě něco navíc?

Jedno téma stále přetrvává. Ve vyspělé dostihové cizině jsou na podobných překážkách odskoková břevna vedoucí k tomu, aby problém na dráze respektovali a pořádně se odrazili. Koně především z francouzských závodišť jsou totiž zvyklí živé ploty proskakovat. Pokud se však před Taxisem neodrazí pořádně, stále hrozí, že padnou na hranu příkopu.

„Občas na pardubické závodiště přivezeme francouzské žokeje, všichni jsou zvědaví na Taxis a první, co je trošičku zarazí, že chybí odskoková bariéra, a ptají se mě, proč,“ líčí Dalibor Török, trenér kurzového favorita Godfreye. „Myslím, že by tam nějaká měla být. Pro koně, pro jeho navedení na ten skok by to bylo jednodušší, možná by to bylo jedno z řešení. Určitě to není stoprocentní a nezamezí to tomu, že koně budou na překážkách padat. To se bude stávat kdykoliv. Ale mohlo by to pomoct, to je můj názor.“

Zdaleka není osamocený, ovšem zatím nepřevážil. Na druhé straně stojí Josef Váňa, legenda Velké pardubické a také předseda České asociace steeplechase. „Jsem rád, že to zůstalo, jak to zůstalo. Myslím, že by to nebylo dobré, že by se koně mohli odrážet dřív,“ vysvětluje. „Podívejte se z druhé strany. Když kůň spadne, je to opravdu náhoda, ale může z toho vylézt. Dřív moc šance nebyla, i když jsou koně, kteří skočili půl metru pod to a vylezli z toho.“

Po loňské tragédii byl tématem i čas hlavního dostihu. Pokud dostih startuje ve čtyři odpoledne, koně nabíhají na Taxis při jasném dni proti přímému slunci. A jedna z teorií Stukova zaváhání nabízela vysvětlení, že se kůň před odskokem lekl stínu.

Variantou by byl přesun hlavního dostihu do brzkého odpoledne a včlenit do centra programu. Kromě lepších světelných podmínek by to přineslo i předpokládaný pozvolnější odchod publika k domovům, což by ulevilo dopravě ve městě. Ani k tomuhle opatření ale pořadatelé zatím nesáhli.

Obavy ze zahraničních jezdců

Zbývá zásadní problém, který se bude muset vyřešit až v neděli přesně před dostihem a také v jeho úvodu. „Kdyby tam bylo třináct koní a seděli na tom kluci, co Pardubice znají, nemohlo by se stát to, co loni,“ říká Váňa. „Prostě se to pěkně rozprostře, pusťte dopředu Jardu Myšku, koně, kteří to určitě přeskočí. Ti vaši nebudou dělat žádné kraviny a půjdou za ním.“

Doba, kdy se před dostihem ke klasické památeční fotografii rovnalo společenstvo zkušených českých žokejů s Váňou v čele, je ale pryč. Z šestnácti jezdců poběží hned pět ze zahraničí. Britský žokej James Best do Pardubic jezdí pravidelně a vloni ve Velké pardubické přivedl Lombarginiho ke čtvrtému místu. Francouz Thomas Beurain a Irové Keith Michael Donoghue a Ben Harvey či Američan Teddy Davies ale v Pardubicích pojedou v neděli poprvé.

Donoghue patří k elitním irským žokejům, je třetí v tamním překážkovém šampionátu. A na dostih se pečlivě připravuje, chce žádat o rady Patricka Mullinse, který v Pardubicích vloni vedl Mr Spexe, a Seana O´Keeffeho. Oba jezdci mají s Coko Beach zkušenosti z dostihů. „Jsem přesvědčený, že to většinou není problém koní, ale žokejů. Velká pardubická je vrcholem, velká událost, nikdo k tomu nepřistupuje tak, že by kurz neznal,“ líčí Jaroslav Müller, ředitel pořádajícího Dostihového spolku.

„Dostih má nějaký vývoj, je to otázka, jaké ordre dostanou od trenérů. Pardubická dráha je velice specifická, střídají se různé druhy povrchů, nevíme počasí, to všechno hraje roli.“ Kurz Velké pardubické je plný nástrah, ovšem Velký Taxisův příkop pořád skýtá největší riziko. Dá se mu předejít správným tempem po startu dostihu a také rozvržení koní podél celé šířky překážky. Insideři se trochu obávají toho, že tři irští koně dostali při losu Velké pardubické čísla od jedničky do trojky. Každý jezdec dostane takzvané ordre, taktiku od svého trenéra. Před Taxisem by však ideálně měla proběhnout základní dohoda žokejů.

„Místo, jestli půjde doleva nebo doprava, jim určit nemůžeme. Ale určitě jim řekneme, když mají jedna, dva tři, ať nejdou na Taxis všichni tři na špici,“ říká Bartoš. „Myslím si, že oni jsou tady hosté, aspoň začátek dostihu by se měli za někoho schovat a nechat se tam vyvést. Potom ať si dělají, co chtějí.“

Velký Taxisův příkop

Délka skoku: cca 7 metrů

(celková vzdálenost, kterou musí kůň překonat od odskoku k doskoku, před úpravami z roku 1994 skákali koně až k osmi metrům)

Hloubka příkopu: 75 cm

(už v roce 1994 byl příkop zkrácen ze dvou metrů na jeden, po letošních úpravách byl příkop změlčen a jeho maximální hloubka je 75 centimetrů)

Délka (šířka) překážky: 650 centimetrů

(vzdálenost od začátku živého plotu až po doskokovou hranu, kůň se musí odrazit kousek před překážkou)

Výška živého plotu: 140 – 150 cm

(přírodní překážka před příkopem bude teď zkosená)

Délka živého plotu: 150 cm

(délka přírodní překážky před příkopem)

Šířka živého plotu: 400 cm

(pole koní má na překonání překážky čtyři metry, původně byl příkop široký pět metrů)

Hloubka překážky: 225 cm

(vzdálenost od vrcholu živého plotu na dno příkopu bude teď maximálně dva metry a čtvrt)

Startovní listina Velké pardubické 2024