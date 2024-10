Mrtvý doběh Velké: jak vznikl chaos? Cílová fotografie nebyla k dispozici

Historický pat ve Velké pardubické způsobila nefunkční cílová kamera, která neumožnila dostihové komisi rozřadit vítěze. „Rozhodovala podle jiných dostupných kamerových záznamů. My jako pořadatel jsme jejich rozhodnutí respektovali,“ uvedla mluvčí Dostihového spolu Kateřina Anna Nohavová. Dělí se dotace i výhry sázkařů. A bude třeba vyrobit nový pohár.

Tuhle fotku by všichni chtěli. Důkaz, kdo vyhrál. Jan Faltejsek s Godfreyem, nebo Jaroslav Myška se Sexy Lordem. Jenže…

„Neexistuje,“ líčil krátce po dostihu Otakar Nový, člen Rady Jockey clubu.

Zatímco v roce 2010 právě cílový snímek rozhodnul, že Tiumen s Josefem Váňou byl v cíli o pouhou koňskou nozdru dřív než Amant Gris s Markem Stromským, teď záběr scházel.

„Došlo k technickému problému u dodavatele, co nám dodává a obsluhuje cílovou kameru. Nemám přesné informace, k čemu došlo konkrétně,“ vysvětlila Nohavová.

Dostihová komise se snažila vítěze najít podle jiných záběrů, ale klíčová fotka chyběla. Podle Dostihového řádu pak nebyla jiná možnost než vyhlásit takzvaný současný doběh.

Výsledek oznámila několik minut po doběhu jedna z cílových rozhodčích do vysílačky Sylvě Novotné, která ve funkci dostihového tajemníka čekala na dráze spolu s žokeji a jejich týmy. Když ve vysílačce jako první zazněla šestka, s kterou běžel Sexy Lord, Myškův tábor se začal radovat z vítězství. Další část zprávy přehlušil jásot. Brzy se ale ukázalo, že vítězové jsou dva.

Nečekaný výsledek měl dalekosáhlé následky. Jako první museli pořadatelé vyřešit, jak zorganizovat tradiční předávání broušených pohárů vítězům.

„Poradili jsme si. Máme připravené poháry do rezervy, ale samozřejmě to byla trošku improvizace,“ vysvětlila Nohavová.

Při ceremonii se běžně předávají vítězné poháry majiteli vítězného koně, jeho trenérovi i jezdci. Organizátoři měli připravené dva poháry navíc. „Vypadají úplně stejně, jsou to originály, které používáme do studia České televize. Jediný rozdíl je, že na nich není vypískováno první místo,“ líčí Nohavová.

Při ceremonii poháry obdrželi majitelé Jiří Trávníček za Godfreyho a Zdeněk Hora za Sexy Lorda. Poháry dostali i žokejové Faltejsek s Myškou. S prázdnýma rukama zůstali trenéři Dalibor Török s Martinou Růžičkovou.

„Museli jsme dekorovací ceremoniál trošičku uzpůsobit, abychom to zvládli. Jsme rádi za to, že máme dva vítěze. Budeme trofeje dodělávat, aby všichni měli, co mají mít,“ uvedla Nohavová.

O prémie za vítězství se naopak oba týmy budou muset podělit. Vítězná dotace měla být dva miliony korun, odměn za druhé místo měla činit 1,1 milionu. Teď dostanou obě strany polovinu součtu obou částek. Každý majitel tak získá 1 550 000 korun.

V podobné situaci jsou i sázkaři. Těm, kteří měli vsazeno na Sexy Lorda, úspěšný Faltejskův závěrečný útok sebral z jejich peněz polovinu. Kdo měl vsazeno v kurzu 7:1, za tisícikorunu dostane zpět místo 7000 jen 3500 korun. Kdo si těsně před dostihem vsadil na favorita Godfreye v kurzu 2,88:1, dostane za svou tisícovku 1440 korun.

„Je to tak podle Herního řádu,“ uvedl Václav Sochor, šéf komunikace Tipsportu.