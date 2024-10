Sparťanský soupeř Kyle Walker přiznal: Tohle baštím před zápasem! Italy by rozplakal

Ve středu čeká Spartu velmi ožehavý souboj. V rámci Ligy mistrů se představí na hřišti Manchesteru City, které je plné fotbalových hvězd. Ani těm se nevyhýbají speciální předzápasové tradice. Například obránce Kyle Walker (34) přiznal, že si před duely pochutnává na jednom velmi známém pokrmu, který si ale vytunil takovým způsobem, že by nejspíš Italy trefil šlak!

Kyle Walker ve svém podcastu přiznal, že si v předvečer velkých duelů rád pochutná na jednom velmi specifickém jídle. Boloňských špagetách! Vymyslel tomu ale speciální úpravu, která má hodně daleko do verze, kterou zná většina běžných smrtelníků. Co se tedy nachází na talíři slavného Angličana?

„Boloňské špagety s houbami a pestem. Zkuste to, změní to pravidla hry," pochvaloval si Walker, který se setkal s velkou vlnou zděšení u fanoušků. Někteří připomněli, že kdyby se takový návrh dostal k Italům, nejspíš by některé z nich postihla srdeční slabost.

Ve středu se každopádně Walkerův tým na domácím hřišti utká s pražskou Spartou. Kurzy u sázkových kanceláří hovoří jasně, v roli favorita jsou právě Angličané.

Dopřál si Kyle svou vytuněnou baštu i v předvečer duelu s Letenskými?