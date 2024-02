Liga mistrů rozehraje play-off, dočkáme se v osmifinále překvapení?

Hned v první den vstoupí do play-off zřejmě největší kandidáti na celkový triumf v letošní Lize mistrů. Manchester City jako obhájce pocestuje na úvod play-off do Kodaně. Přemožitelé Sparty z předkola už jeden Manchester ve skupině vyřadili, zastavení Citizens by se však rovnalo prvotřídní senzaci. Mnozí experti proto berou postup Angličanů jako formalitu.

Real Madrid bude plnit roli favorita proti Lipsku. Bílý balet chce rekordní 15. titul v Champions league a ve skupině neztratil ani bod. Německý klub bude tradičně spoléhat na řadu talentovaných mladíků, neočekává se však, že by měli Španělům dělat výraznější potíže.

Další španělský zástupce v osmifinále je naopak zatím možná největším překvapením dosavadního průběhu Ligy mistrů. San Sebastian ve skupině předčil daleko zkušenější pohárové matadory, jako jsou Inter a Benfica. I tak ale více lidí věří na postup PSG. Francouze by měl táhnout především Kylian Mbappé, který chce ve své zřejmě poslední sezoně v dresu Paříže konečně velký pohárový úspěch.

Úvodní týden pak uzavřou hráči Lazia a Bayernu. Favoritem bude bezpochyby bavorský kolos, který ale zatím letos není tak suverénní, jak jsou jeho fanoušci zvyklí. Římané se v Serii A trápí, v Lize mistrů pak můžou jedině překvapit.

Další čtyři zápasy jsou na programu o týden později. Eindhoven doma přivítá Dortmund. PSV zatím v nizozemské Eredivisie válí a domácí pohodu se pokusí převést i do osmifinále Champions league. Borussia na tom sice v německé lize tak slavně není, sílu však v pohárech ukázala vítězstvím ve skupině „smrti“ s PSG, AC Milán a Newcastlem. I proto budou Němci nejspíš favoritem na postup do čtvrtfinále.

Složitě se naopak bude vybírat mezi Interem Milán a Atléticem Madrid. Papírově mohou být na koni Italové, Inter vede s náskokem domácí Serii A a ukazuje dobrou formu. To Atleti sice mohou na domácí prvenství takřka jistě zapomenout už nyní, v pohárově Evropě jsou ale tradičně velmi silní. Potvrdili to i ve skupině Ligy mistrů, kterou bez jediné porážky s přehledem ovládli.

Arsenal odstartuje play-off v Portu. Gunners se v Premier league po výhře nad Liverpoolem vrátili do boje o domácí triumf a proti Portugalcům si věří. Porto to ale v Evropě dlouhodobě umí a můžeme se dočkat možná až nečekaně vyrovnaných zápasů.

Poslední dvojice by se dala překřtít na souboj utrápených. Barcelona je v La Lize až třetí a v poslední době se navíc čile spekuluje se o sporech uvnitř kabiny. Trenér Xavi už s předstihem oznámil, že po sezoně skončí. Také italský klub se po loňské snové sezoně, v níž po dlouhých letech slavil domácí titul, letos plácá spíš v průměru. V lize je až sedmý.

