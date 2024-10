Sparta se střetne s jinou dimenzí: jen ne debakl! Jak se dá vyzrát na City?

PŘÍMO Z MANCHESTERU | Vypadá to jako sci-fi, mission impossible. Ve střetu dvou světů se Sparta pokusí mezi masivními tribunami Etihad Stadium v Manchesteru uhrát důstojný výsledek s místními Cityzens. Je to utopie? Jak by se k němu mohl český šampion dopracovat? Nápady existují, jejich realizace však bude až zlověstně složitá. Vždyť jdou proti jednotce řízené Pepem Guradiolou, trenérem s cejchem génia či šamana.