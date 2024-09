Kritizoval přetíženost hráčů. Teď se Rodri zranil a vynechá zbytek sezony

Záložník Manchesteru City Rodri nedohrál vinou zranění nedělní šlágr anglické ligy s Arsenalem (2:2) a podle španělského listu Marca hrozí nejlepšímu hráči letošního mistrovství Evropy konec sezony. Osmadvacetiletý fotbalista má podle informací deníku přetržený zkřížený vaz v pravém koleně a odcestoval do Madridu k podrobnému vyšetření specialistů, kteří by měli závažnost zranění potvrdit a případně rozhodnout o operaci.

Rodri v neděli vydržel na trávníku domácího Etihad Stadium jen zhruba čtvrthodinu do souboje o míč s Thomasem Parteyem ve vápně. Po ošetření ze hřiště odkulhal v doprovodu lékařů. Také podle anglického listu The Guardian ukázalo první vyšetření poranění předního zkříženého vazu. Pro jednoho ze soupeřů Sparty v Lize mistrů by ztráta Rodriho znamenala výrazné oslabení v boji o pátý anglický titul v řadě. Trenér Pep Guardiola o něm v březnu prohlásil, že je na svém postu nejlepším hráčem světa a je nenahraditelný.

V pátém kole soutěže to byl přitom teprve druhý Rodriho ligový start, předtím chyběl kvůli svalovému zranění. Před dvěma týdny se po téměř dvouměsíční pauze vrátil ke hře v utkání Ligy národů proti Švýcarsku a za anglické šampiony také nastoupil v prvním kole Ligy mistrů proti Interu. Přesně za měsíc Manchester City přivítá v elitní soutěži českého šampiona Spartu.

Přitom právě Rodri nedávno kritizoval nahuštěný fotbalový kalendář a hrozil stávkou fotbalistů. „Myslím si, že je to blízko,“ uvedl poté, co Liga mistrů zvýšila svůj základní počet zápasů ze šesti na osm. Podle Španěla kvantita zápasů překonává kvalitu.

„Z mé zkušenosti mohu říct, že 60 až 70 zápasů je pro elitního hráče už příliš. Mezi 40 a 50 může fotbalista hrát na své nejvyšší úrovni, při více zápasech už výkonnostně spadne, protože není možné se takové fyzické námaze vyrovnat,“ rozpovídal se jeden z kandidátů na zisk Zlatého míče na tiskové konferenci před startem Champions League.

„Je to moc. Jsme hlavními tvářemi tohoto sportu, byznysu, nebo jak tomu chcete říkat. Ne vše jsou peníze. Jde i o kvalitu hry. Když jsem odpočatý, hraji lépe. A pokud lidé chtějí vidět lepší fotbal, musíme odpočívat. Já osobně bych byl za méně zápasů a víc kvality,“ doplnil.

Teď je jasné, že sám si od fotbalu na nějakou dobu odpočine, s největší pravděpodobností do právě probíhajícího ročníku už nezasáhne.