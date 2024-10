Hadamczik o zlatých odměnách: Žádná kauza! Co dáte uklízečkám v rohu?

Při generálce na MS v Brně Alois Hadamczik zavítal do šatny. Motivoval tým rozklížený špatnými výkony navýšením finančního bonusu za případný postup do semifinále a medailová umístění. Klaplo zlato, takže milion na hlavu.

Někteří členové mužstva z vyjádření prezidenta českého hokeje nicméně vyrozuměli, že se odměna týká všech členů mančaftu včetně kustodů nebo lékařů. Vznikla třecí plocha. Plnou sumu totiž obdrželo 26 mužů, kteří vstoupili do turnaje přímo na hrací ploše.

„Když jsem řekl, že milion za zlato, 750 tisíc za stříbro, 500 tisíc za bronz a 350 tisíc za čtvrté místo budou mít všichni, byli to ti, kteří měli právo zasáhnout do hry,“ vysvětlil Hadamczik na dotaz deníku Sport a webu iSport.cz při tiskové konferenci.

Hadamczik: Hráči se nemají se vyjadřovat

Rozhořčení mistrů světa nechápe. „Žádná kauza nebyla. Hráči se mají starat o hokej a o to, aby hráli. Nemají se vyjadřovat. Máme demokracii, ale každý zastáváme nějaké pravomoci,“ uvedl odmítavě šéf svazu.

Žádné peníze původně neměli obdržet náhradníci Michal Kovařčík s Radanem Lencem, kteří celý turnaj pouze odtrénovali. O tom, že dostali aspoň 250 tisíc korun, přesvědčil výkonný výbor Jaromír Jágr. Ten se za odstavenou dvojici postavil.

Hadamczik odmítá, že by vyjádřením v Brně způsobil zmatek, nebo že by svaz nesl vinu. „Naopak by měl dostat uznání, kauzu neberu. Slovo jsem dal a splnil. Nad rámec všeho jsme ještě rozdali limitovanou edici hodinek. Co kdyby stály v rohu dvě uklízečky? Taky byste je započítali?“ podivoval se vrcholný funkcionář, že hráči uvažovali nad odměnou pro podpůrné členy mančaftu, bez nichž by zlatý úspěch nebyl.

Reprezentace by medailový atak ráda zopakovala i při příštím mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku. Radim Rulík čerstvou nominací s šesti majiteli nedávného zlata potvrdil, že hodlá budovat na nastolené ose týmu. Nevynechal ani Jáchyma Kondelíka, který neprožívá nejdominantnější vstup do sezony a nedávno přestoupil do Pardubic. Úplní nováčci jsou v mužstvu dva – třinecký brankář Ondřej Kacetl a vítkovický útočník Marek Kalus.