Nové detaily o přesunu z Letné: Na Spartu pořád tramvají

Na nový stadion fotbalové Sparty pro 35 tisíc lidí vyvezou fanoušky tramvaje. Trať na Strahov má být v provozu do tří let. Špičkový fotbal by se tu mohl hrát od roku 2032.

Pražské »elektriky« mají zastávku Sparta u stadionu na Letné, který zastaral a nestačí už ani kapacitou. Nový stánek klubu, na němž bude převážně hrát i reprezentace (od termínu národní stadion bylo upuštěno), má do deseti let stát na Strahově. I tam vyvezou diváky tramvaje, trať z Malovanky se zastávkami Koleje Strahov a konečnou Stadion Strahov získala pravomocné stavební povolení. Soupravy se do kopce poprvé vyšplhají v roce 2027.

Menší Bayern

„Stěhování Sparty na nový stadion bychom rádi stihli v roce 2032,“ řekl v podcastu Sparťanských novin František Čupr, místopředseda představenstva klubu. Rámcovou představu o podobě nastiňuje Čuprova zmínka o stáncích, kterými se inspirují. „Miluju moderní stadiony typu mnichovské Allianz Areny, mezi vzory ale patří třeba i Athletic Bilbao. Budeme hledat kompromisy. Silný hlas bude mít Daniel Křetínský, který má velké architektonické cítění a má k tomu silnou vazbu,“ mimoděk připomněl, kdo stavbu zaplatí.

Otevřenou architektonickou soutěž klub neplánuje. „Obtížně by se vyhodnocovala a ztratili bychom čas,“ řekl Čupr s tím, že budou oslovena renomovaná architektonická studia se zadáním a poté proběhnou konzultace.

Stavět se bude na místě Rošického stadionu, který byl otevřen v roce 1926 a nyní je z něj nevyužitelná ruina. Rekordní návštěva na fotbal tam přišla na derby 1962 – nacpalo se tam 60 tisíc diváků.