Vaclík, Lafata, Koukal a spol. přišli s obviněním dlužníka Sýkory: Další zlatá šmelina?!

Hokejový šampion Michal Sýkora (51) po kariéře obchodoval s nejcennějším kovem. A podle slavných sportovců, kterým dluží miliony, se u toho choval jako zelináři za minulého režimu!

Bývalý obránce, dvojnásobný mistr světa z let 1996 a 2000, se vrhl po kariéře na byznys se zlatem. „Trochu riskovat je zábava, ale raději s menší částkou,“ usmíval se ještě v červnu 2013 Sýkora v rozhovoru pro Investujeme.cz.

O nějaký ten pátek později stanul před krajským soudem v Pardubicích proti parťákům z hokeje i slavným fotbalistům. Ti ho chtějí zbavit splácení dluhu více než čtvrt miliardy »kaček« oddlužením (po pěti letech by byl dle zákona »čistý«) a uvalit na něj konkurz – takže by jim musel vracet prachy až do skonání a exekutoři by mu zabavili všechen majetek.

Dělal to opakovaně?

Při pondělním jednání právní zástupce věřitelů Tomáše Vaclíka (35), Davida Lafaty (43) či Petra Koukala (42) přitížil dlužníkovi, když se zmínil o trestním oznámení ze strany insolvenční fi rmy Juventus. „Pan Sýkora prodával jeden zlatý slitek více lidem. A dělal to opakovaně!“ řekl advokát Jan Gajdoš. Že se by tedy ze šampiona hokejového extraligy se Spartou ze sezony 1999/2000 stal někdo podobný, jako byli za »totáče« pumpaři, veksláci, řezníci i ten, co předražoval rajčata – zkrátka šmelinář?

„Můj klient tohle naprosto odmítá. Tohle vyjádření nemá žádnou relevanci,“ zlobil se na druhé straně Sýkorův advokát Jan Kvapil. Jenže jeho mandant zatím věrohodně nevysvětlil, kam se zlato za hromadu milionů podělo.