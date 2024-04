Nejdojemnější rozhovor: šampion Adámek propukl v pláč, manželka taky

Pokud si někdo říká, že vyhrát pátý mistrovský titul v řadě už přece nikoho z vítězů nemůže dojmout, dost by se pletl. Silné emoce z pokračování třinecké dynastie v Tipsport extralize byly těsně po vítězství Slezanů v sedmém finále play off v Pardubicích (2:1) zřejmě nejvíc vidět na Marianu Adámkovi. Šestadvacetiletý obránce poté, co popáté zvedl nad hlavu Masarykův pohár v dresu mateřského klubu, se neubránil dojetí a při rozhovoru na ledě se rozplakal. „Už jsem brečel asi dvacet minut v kuse. Už nevím, kde se to ve mně ještě bere,“ stíral si slzy rodák z Českého Těšína. Na celý rozhovor se podívejte ve videu.

Krátké, ale obrovsky emotivní interview pro O2 TV Sport zřejmě muselo dostat každého diváka, který sledoval pozápasové oslavy na hřišti. Marian Adámek ani pořádně nevěděl, co má jako pětinásobný mistr extraligy říct. V tu chvíli se v něm pralo tolik pocitů. Nemohl a nejspíš ještě pořád nemůže uvěřit tomu, co se Třinci v další vyřazovací části povedlo.

Třinecký odchovanec podle svých slov prožívá pohádku. Vždyť se s mateřským klubem popáté stal šampionem, což se celé řadě hokejistů nepovede za celý život ani jednou. Adámek při poslední honbě za titulem navíc musel s parťáky odmakat tři série po sedmi zápasech, dvě z nich navíc proti nabušené Spartě a Pardubicím. V posledním (a vítězném) utkání sezony odfáral na ledě necelým 31 a půl minuty (31:27).

„Furt si říkáme, že příští sezonu bychom mohli… druhý, třetí, čtvrtý… a máme pět. Nevím, co mám říct. Klobouk dolů před všemi. My jsme tady prostě rodina. Já… to je prostě neskutečné,“ soukal ze sebe Adámek s již skleněnými oči. Byť se nejprve pokoušel zarážet slzičky, snahy byly marné. Jakmile se reportér Jan Hrabal ujišťoval, jestli správně vidí slzy, zlatý obránce se rozbrečel.

Zlatý Třinec, dominance pokračuje. Podívejte se na oslavy: Jdeme chlastat Video se připravuje ...

Dojatému Oceláři byste v tu chvíli věřili, že se stal nejšťastnějším člověkem na zeměkouli. A to nejen díky hokeji. „Mně se splnila všechna přání,“ pravil plakající Adámek. „Mám doma zdravou rodinu, narodil se mi syn, dcera, mám skvělou manželku. Já si to ani nezasloužím asi. Nevím, komu mám za to všechno děkovat. Je to prostě něco neskutečného.“

Mistrovo dojetí bylo očividně nakažlivé. Na sociální sítí X (dříve Twitter) na rozhovor reagoval tiskový mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař. „S Majem se známe od narození. Byli jsme sousedi, Teď máme oba děti a taky první společný titul. Já nebrečím, ty brečíš!“ napsal bývalý redaktor deníku Sport. Příspěvku si všimla i Adámkova manželka Andrea, která po srdceryvném rozhovoru potvrdila, že ona rozhodně brečí. „Já taky,“ přidal Kuchař.

S Třincem se Adámkovi podařilo něco, co se v extraligové historii podařilo pouze Vsetínu. I díky tomu má se svými spoluhráči neuvěřitelně silné pouto. „Za ty kluky bych položil život. Vím, že oni za mě. Na to budeme vzpomínat do konce života,“ nepochybuje pevný člen ocelářské dynastie.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE