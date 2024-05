Třinecká dominance? I Moder se učil dělat hokej. Sedlákovi nikdo nepomohl

Třinecká vítězná mašina se nezrodila ze dne na den. Recept na triumf dlouho hledal taky šéf klubu a jeho majitel Ján Moder. „Já si myslím, že do toho v každém případě musel dorůst,” říká Zbyněk Irgl. „Když byl mladší, víc do toho zasahoval, učil se fungovat ve sportu. Teď už má brutální nadhled. Vždy ví, co dělá a dá důvěru správným lidem. Žije krajem i regionem, co se týče Třince je všechno svaté,” přimomíná.

Jak proměnit i Pardubice v titulový tým? To bylo téma premiové části Zimáku dostupné na zimakpodcast.cz a iSport premium. Petr Čáslava s Michalem Mikeskou vyjmenovávají aspekty, které podle nich Dynamo musí upravit.

„Není to o systému, je to o hráčích,” myslí si Čáslava. „Vložila se do nich příliš velká důvěra. Chtěl se tomu nechat trochu volný průběh, protože ten tým to zvládne sám. Ale nikdy jsem nezažil takový, který by to zvládnul. Od toho je tam realizační tým, který to narovná,” přidává mistr světa a extraligy s druhým nejvyšším počtem startů v historii české reprezentace.

A Mikeska vyjmenovává konkrétní situace, které Pardubice vytrestaly. „Někdy v obranné fázi chyběl krok, protože si někdo řekl, že se mu nechce a nikdo ho nebude peskovat,” vysvětluje Mikeska. „Je to jako s malými dětmi, kdy jdou neustále o krok dál a testují, co jim dovolíte,” přidává.

„Podle mě se to Petr Dědek snaží nastavit tak, aby Pardubice byly funkční,” upozorňuje Čáslava. „Ale možná to chtělo někdy sáhnout do týmu. Říct: ‘I když máš smlouvu na pět let, neplníš nám tady pokyny, tak se okamžitě sbal a končíš tady.’ Když hráč dělá zbytečné fauly, nemá tam co dělat. Možná měl Marek Zadina hráče posadit a hráči by si to uvědomili,” myslí si.

Co by Pardubice měly změnit? A řadí Mikeska výš Dopitu, nebo Hejduka? A Čáslava Říhu, nebo Martince? I zábavné ohlédnutí do kariéry dvou velkých kamarádů najdete v prémiové části Zimáku na zimakpodcast.cz a iSport premium.

0:00 Petr Čáslava jako minoritní vlastník Pardubic i o cestě za trenérskou licencí

Petr Čáslava jako minoritní vlastník Pardubic i o cestě za trenérskou licencí 8:20 Co tvoří vítěznou cestu Třince. Moder dává důvěru lidem, musel do toho vyrůst. Nikdo ze sponzorů do toho nekecá, hierarchie funguje

Co tvoří vítěznou cestu Třince. Moder dává důvěru lidem, musel do toho vyrůst. Nikdo ze sponzorů do toho nekecá, hierarchie funguje 25:11 Peterek jako top GM je taky faktor úspěchu. Co role kouče Motáka? Série se zlomila v šestém zápase, Pardubice neměly nastavenou hlavu

Peterek jako top GM je taky faktor úspěchu. Co role kouče Motáka? Série se zlomila v šestém zápase, Pardubice neměly nastavenou hlavu 36:33 Jak se mají Pardubice naučit vyhrávat tituly? Růžička je hlídací pes. Sedlákovi nepomohli spoluhráči ani trenéři, Dynamu chyběl špičkový štáb

Jak se mají Pardubice naučit vyhrávat tituly? Růžička je hlídací pes. Sedlákovi nepomohli spoluhráči ani trenéři, Dynamu chyběl špičkový štáb 54:53 Vyhrály by Pardubice titul s Varaďou?

Vyhrály by Pardubice titul s Varaďou? 69:58 Měly Pardubice předvést s odskočeným rozpočtem lepší výkony? Dá se play-off vyhrát s jiným hokejem než co předvedl Třinec? Co změny v kádru a v trenérském štábu?

Měly Pardubice předvést s odskočeným rozpočtem lepší výkony? Dá se play-off vyhrát s jiným hokejem než co předvedl Třinec? Co změny v kádru a v trenérském štábu? 84:00 Čáslava a Mikeska: zpátky do dnů