Šimek se konečně vrací: Kluci netuší, co je tlak. Kvalita ligy se zvedla

Na rovinu: V hokejovém Liberci se na Radima Šimka obrací jako na spasitele. Není to zrovna fér, ale k realitě to má zatraceně blízko. Ať už jde o fanoušky nebo rovnou o kompletní klubové osazenstvo. Mizerné výsledky posadily Bílé Tygry na extraligové dno, což je věc nevídaná, nepředpokládaná. A ještě jedno slovo: neakceptovatelná. Comeback vyléčeného tahouna má zajistit výtah tabulkou. „Máme na to hrát někde úplně jinde,“ burcuje bývalý bek San Jose Sharks v rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport.

Očekávaný návrat domů po sedmi letech se smrsknul na úvodní epizodu v Brně, těsně před obnovenou premiérou v liberecké aréně s Vítkovicemi si pochroumal třísla a stál až doteď. V pátek už by svůj kumšt měl naplno rozbalit v Kladně. Bude ostře sledovaným hráčem. „Jak říká Duda, je třeba vzít si montérky a jít fárat. Nic jiného nám nezbývá,“ hlásí Radim Šimek odhodlaně.

Jste ready a ve stoprocentním stavu?

„Snad už ano. Zranění ještě cítím, ale nastal čas, abych vyskočil a hrál.“

Neriskujete? A jde při hře nemyslet na obnovu zranění?

„Určité riziko asi zůstává, já si ho však nechci připouštět. Věřím, že poraněné místo je stoprocentně zahojené a že mě to pořád trochu bolí, může být jen odezva po hojení a od jizvy ve svalu. V tréninku jsem podstoupil plnou zátěž, jdu zkrátka do toho.“

Co bylo hroší: léčit zranění a krájet pomalu dlouhou pauzu, anebo se dívat na postupný propad Tygrů tabulkou až na čtrnáctou příčku?

„Dobrá otázka… Zranění bylo nepříjemné hlavně ze začátku, zprvu jsem ani nevěděl, zda je to jen natržené nebo komplet přetržené. Druhá varianta by znamenala konec sezony. Naštěstí šlo o lepší variantu, i když i tak to značilo šest, sedm týdnů pauzy. Klukům se úplně nedařilo, což nebylo zrovna příjemné. Jsme u dna tabulky, pořád však máme dost zápasů před sebou, jsme pořád ve druhé čtvrtině sezony. Sice se vytvořila jistá bodová propast, ale naše mužstvo je natolik kvalitní, abychom se dotáhli, kam potřebujeme a hráli úplně někde jinde než doteď.“

Podle Filipa Pešána jste mohl naskočit ještě před pauzou, což prý zatrhnul přímo majitel klubu Petr Syrovátko. Souhlasí?

„Bavili jsme se o tom, že bych mohl naskočit doma proti Kometě (25. října), ale pak pan Syrovátko řekl, ať si radši dám ještě klid od hraní a naskočím až po repre pauze. Beru, že by to asi byl risk.“

Řekli jste si v kabině teď o reprezentační přestávce, že za vším děláte tlustou čáru, mačkáte tlačítko restart a začínáte v podstatě nanovo?

„Upřímně, tohle už proběhlo někdy na