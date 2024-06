Zimák s Kempným a Sedlákem: První setkání s Kundrátkem? Nebylo to OK

V reprezentaci se často potkají hráči, kteří si ještě pár dní zpátky šli po krku. Většinou nějaké pořvávání jen smáznete, součást boje v play off. Někdy dá ale větší práci zalepit díry, které vznikly. Když do podcastu Zimák dorazili Lukáš Sedlák s Michalem Kempným, rozebírali, jak se tvořil zlatý tým pro MS, kde museli spolupracovat s hráči Třince. „Na rovinu, těžká tabletka, kterou jsme museli spolknout,“ stále zůstává v Kempném bolavá vzpomínka na play off. Bitku s Tomášem Kundrátkem museli probrat.