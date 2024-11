TOP 5 tajných pokladů mezi beky v extralize. Na radaru čtyři Češi a cizinec

Extraliga se přehoupla do druhé čtvrtiny sezony. Některých obránců si na první pohled nevšimnete, nejsou tak viditelní jako například Jiří Ticháček nebo Jakub Krejčík. Ovšem jejich výkony jsou pro tým taktéž důležité. Do následujícího výběru se dostali čtyři Češi a jeden Lotyš.

Marian Adámek (HC OCELÁŘI TŘINEC)

Sedmadvacetiletý obránce úspěšně navazuje na výkony z minulé sezony, kde zářil především ve vyřazovacích bojích. Na první pohled 6 bodů v 18 zápasech zřejmě neoslní. Jenže Marian Adámek zatím patří k nejdominantnějším bekům extraligy při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Směrem do defenzivy se řadí mezi absolutní špičku. Pokud by nastolený trend dokázal udržet i následující týdny, zasloužil by si pozvánku do reprezentace.