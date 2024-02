Bráchové píší dějiny, „Bödium“ je baví. Překoná Johannes Björndalena?

Nebylo to rozhodně poprvé, ale užívali si, jako kdyby to mělo být naposledy. Sourozenci Johannes Thingnes a Tarjei Böové stáli ve středu vedle sebe na stupních vítězů, Johannes se zlatem, Tarjei měl stříbro. Takových situací, ať už na mistrovství světa, olympijských hrách nebo ve Světovém poháru zažili několik, stále jsou pro ně ale výjimečné.

„Nikdy nevíte, jestli je to naposledy, takže si tenhle okamžik užíváme stejně jako ten první,“ prohlásil po vytrvalostním závodě mladší a úspěšnější Johannes.

Starší Tarjei totiž už dřív naznačil, že by novoměstský šampionát mohl být jeho poslední velkou akcí. A podle zákulisních informací je to docela pravděpodobné.

Tento kousek se jim na světových šampionátech v individuálních závodech, kdy spolu vlastně soupeřili, povedl teprve potřetí. „Já si to hrozně užívám, jak my tomu říkáme Bödium. Opravdu mě to baví a sdílím to s Tarjeiem. On mi vlastně vydláždil cestu,“ prohlásil Johannes.