Davidová nejen o novém trenérovi: Některá rozhodnutí nebyla správná

Odpočinula jste si přes léto u koní či psů?

„Ono se úplně v létě odpočívat nedá s těmi všemi tréninky, ale v mezičasech se to docela dařilo. Myslím, že to bylo fajn léto.“

Podařilo se tedy před novou sezonou dobít baterky?

„Teď před sezonou jsem byla docela dost i doma, takže to nebyla taková ta klasika, že člověk sotva přijede ze soustředění a hned začíná sezona.“

Loni jste si pořídila vysněného koně. Kolik času s ním trávíte?

„Během sezony je to těžké, protože skoro nejsme doma, ale když už tady jsem, tak za ním pokaždé jezdím. I teď přes léto jsme jeli několik parkurových závodů. Moc mě to baví. Obecně mě odmalička baví sport jako takový. Chci se posouvat, aby to mělo nějaký smysl. Trénujeme, ale na závodech se nám tolik nedařilo. Ona to byla jeho první sezona, takže toho moc naskákaného nemá. Hledali jsme společnou notu. Ke konci léta už byl ale znát pokrok, proto se těším už na příští sezonu. Myslím si, že to bude zase úplně jiný kůň. Extra výsledky z toho asi nebudou, ale tohle já dělám pro radost a jsem ráda, že i on je spokojený.“

Podařilo se vyčistit si hlavu a vypořádat se psychicky s tou nepovedenou minulou sezonou?

„Asi jsem si všechno znova analyzovala, protože se člověk neustále učí. Snažila jsem se udělat vše pro to, aby se to špatné neopakovalo. Na druhou stranu si myslím, že spoustu věcí člověk ani neovlivní. Přiznám se, že to pořád v hlavě trošku mám, ale snažím se to vytěsňovat a soustředit se na to, co bude.“

Změna kouče? Pokud chci dělat biatlon, musím jet dál

Mnohdy jste říkala, že netušíte, kde je zakopaný pes ve špatné střelbě. Podařilo se to během přípravy pojmenovat?

„Úplně si to nemyslím. On to v té sezoně byl takový začarovaný kruh. Hlavně jsem se věnovala při střelbě v přípravě sama sobě. To mi asi pomohlo. Přišla jsem na určité věci, se kterými vám žádný trenér nepomůže. Musíte to prostě cítit. Jsou to maličkosti, na které se můžu spolehnout. Co si budeme povídat, střelba v biatlonu je hodně o hlavě.“

Jak moc je pro vás složité vypnout tok myšlenek a soustředit se tady a teď na střeleckou položku?

„Z větší části to pro mě těžké není, ale samozřejmě se najdou střelby, kdy je to náročnější. Třeba když fakt o něco jde. Je to o tréninku, ale taky o určité únavě. Pak to jde hůř.“