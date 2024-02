Král biatlonu Bö vítězí, doma v Norsku ale schytává kritiku: Netrénuje dost!

Je to poměrně zajímavý paradox. Po pomalejším rozjedu sezony se Johannes Thingnes Bö vrátil na vítěznou vlnu, vede pořadí Světového poháru. Přesto experti v jeho zemi místo chvály nachází hlavně kritická slova. Čtyři individuální a stejný počet štafetových triumfů ve Světovém poháru jsou málo. A navíc prý i málo trénuje. Spílá mu dokonce i biatlonová hvězda minulosti Ole Einar Björndalen.

Na světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě obhajuje hned sedm cenných kovů. Před rokem v Oberhofu posbíral Johanes Thingnes Bö pět zlatých, jedno stříbro a jeden bronz. Letos ale soupeři (nebo spíš i týmoví kolegové, s ohledem na norskou dominanci) cítí větší šanci než loni. A všímají si toho také experti v jeho rodném Norsku.

„Jednoduše si myslím, že netrénuje dostatečně, že svou práci nedělá dost dobře,“ řekl biatlonový expert televizní stanice NRK Ola Lunde. A souhlasí s ním i odborník TV 2 Ole Einar Björndalen.

Bö v létě přivítal na svět svého druhého potomka, a i proto se chtěl víc věnovat rodině, část přípravy měl individuální. Což podle expertů nebylo dostatečné.

Po minulé sezoně, kdy všechny jasně válcoval, nejsou jeho výkony v té aktuální tak přesvědčivé. V úvodu nového ročníku SP se na jeho běhu podepsalo kuriózní zranění, když si při páce s bratrem Tarjeiem pohmoždil loket a nemohl se tak úplně opřít do svých holí. V Östersundu, kde byl přemrzlý sníh, mu to ani tolik neklouzalo.

S přesunem do střední Evropy se výkony ale zlepšily a přišla i vítězství. Ta posbíral čtyři individuální (2x stíhací závod, vytrvalostní a hromadný závod) a čtyři ve štafetách (3x muži, 1x smíšená). Jeho statistiky se ale oproti minulé sezoně trochu zhoršily. Ve střelbě je to o jedno procento dolů, v běhu měl před rokem v porovnání s průměrem startovního pole u svého jména -6 %, teď je to -5, tedy lehčí zpomalení.

„Pravděpodobně se fyzicky ani technicky příliš nezlepšil. Ve skutečnosti ve svém lyžování trochu stagnoval,“ všiml si Björndalen.

„V minulé sezoně byl Thingnes Bö ve sprintech v průměru téměř o půl minuty rychlejší než druhý nejlepší. Na trati se mu nikdo nemohl rovnat,“ doplnil Lunde.

Letos jsou jeho čísla dost jiná. Například ve sprintu v Ruhpoldingu se mu vůbec nedařilo, skončil až devátý (a to jen s jedním trestným kolem) a na vítěze ztratil přes 43 sekund. Právě sprint je disciplínou, ve které v ročníku 2023/24 ještě vítězství neurval. A to přitom v minulé sezoně opravdu dominoval, ovládl všechny sprinty v SP a soupeřům nedal šanci ani na MS.

Do příští sezony tak podle expertů bude muset udělat změny. I s ohledem na to, že tlak na něj vytváří kolegové z reprezentace, ale také norští junioři.

„Johannes netrénuje ani zdaleka polovinu toho, co nováčci. Takže si nemyslím, že bude příští rok pracovat stejně. Myslím, že se bude připravovat stále víc ve výšce. Bude lépe připraven,“ je přesvědčen Björndalen, vítěz šesti velkých křišťálových glóbů. To Johannes Bö má zatím „jen“ čtyři.