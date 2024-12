Nešťastný fotbalista Škrtel: Manželce vyfotili prsa

Mysleli si, že mají soukromí, ale nakonec pořádně mrkali na drát! Slovenský fotbalista Martin Škrtel (39) hrál několik let v Liverpoolu a coby hráč tak velkého klubu se musel částečně také rozloučit se soukromím. To ale bylo v jeden moment dost drsně nalomeno, k čemuž se Slovák po pár letech vrátil.

Manželka Martina Škrtela si soukromí pečlivě střeží. Velkým důkazem je toho i fakt, že na sociálních sítích nemá profil otevřený pro veřejnost. Tím větší šok zažila Barbora před lety ve chvíli, kterou Škrtel popsal v podcastu PRESSko.

„Mé manželce vyfotili prsa. Bylo to takové, že... Hrál jsem tehdy za Liverpool, byli jsme v Miami na dovolené a nemysleli jsme si, že tam někdo bude,“ nastínil bývalý reprezentant, který část své fotbalové kariéry strávil také v dresu tureckého Fenerbahce nebo Başakşehiru.

„Jen si nějak přehazovala plavky. A pak jsme se druhý den divili. Koukáme, a všichni tam posílali její prsa,“ popsal nepříjemný moment Škrtel, který v podcastu vyzdvihl, jaký je jeho manželka dříč.

„V Turecku, během covidu a potom, když jsem se vracel po zranění, a viděl jsem, jak ona trénuje, jakým způsobem... Byla to pro mě motivace. Byl covid, nemohli jsme nikam chodit, museli jsme být doma zavření a cvičili jsme spolu doma. Takže vidět ji, jakým způsobem ona trénuje a jak těžce dře, to byla moje motivace a hnalo mě to vpřed,“ přiznal.