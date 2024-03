Žádaný kouč za stamiliony. Liverpool, nebo Bayern? Jedná se, ale...

Ne vždy platí, že hvězdná hráčská kariera vás předurčuje i k úspěchu na trenérském poli, pakliže se k takové cestě rozhodnete. Alonso, jenž momentálně sklízí chválu od manažerských velikánů, měl ovšem veškeré předpoklady.

Své o tom ví i Martin Škrtel, jeho bývalý spoluhráč z Liverpoolu. „Když jsem přišel do Liverpoolu, zaujalo mne, jak Xabi (Alonso) trénuje, jak mluví, jak o fotbale přemýšlí. Je to chytrý a sympatický člověk, který absolutně miluje fotbal,“ prozradil v rozhovoru pro The Athletic.

Proč nemusí Liverpool klapnout?

V Liverpoolu v létě skončí veleúspěšná éra Jürgena Kloppa. Právě do přístavního města na severozápadě Anglie by mohl v létě Alonso zamířit. Jenže na první pohled pohádkový návrat má mnoho háčků. Otazník visí v první řadě nad stylem hry. Na rozdíl od Kloppova „řízeného chaosu“ je Španělova herní koncepce založena spíše na kombinaci, kontrole zápasu a postupné výstavbě, při které hrají stěžejní roli střední záložníci. Téměř jistě by tedy hráče učil novým způsobům, navíc by mu nemuselo plně vyhovovat současné personální složení kádru.

S tím se pojí další problém. Reds v současnosti hledají sportovního ředitele, Alonso tak nemůže s jistotou vědět, s kým by operace na přestupovém trhu konzultoval. Navíc by byl nejspíše drahý. Za jeho uvolnění může Leverkusen požadovat sumu mezi 15 až 25 miliony euro (380-630 milionů korun). Zhruba o polovinu levnější by byl Rúben Amorim ze Sportingu Lisabon, jenž je se současným lídrem Premier League rovněž hojně spojován.

Bayern už jedná

Německý gigant neponechává nic náhodě. Konec Thomase Tuchela je hotovou věcí, je možná až překvapivé, že se na lavičce Bavorů udržel tak dlouho. Podle informací německého Sky Sports už Bayern o letním angažování Alonsa jedná. Diskuze mají být v tuto chvíli pozitivní.

Současného kouče Leverkusenu ale může odrazovat pravidelnost, s jakou se na horkém křesle v Bavorsku jeho kolegové točí. Jen za éru Jürgena Kloppa v Liverpoolu vystřídal Bayern sedm hlavních trenérů. Ligové trofeje jsou v Mnichově samozřejmostí, Alonso by musel především uspět na evropské scéně.

Možností může být i setrvání v Bayeru, to se ale momentálně zdá jako nepravděpodobné. „Až ucítím, že je ten správný okamžik, rozhodnu se,“ slibuje. Tak kam to bude?