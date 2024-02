Soukalová poprvé viděla film o sobě, měla husí kůži. Zazněla nová svědectví

Jak Gabriela Soukalová prožívala svou raketovou cestu na biatlonový vrchol? Proč vlastně ukončila kariéru, která se zdála být právě na vrcholu? Jak uprostřed své největší slávy řešila zdravotní potíže, a co stálo za rozpadem jejího manželství s Petrem Koukalem? Nedávná biatlonová hvězda se v novém dokumentu režiséra Petra Větrovského „Pravda se pořád vyplatí“ žádnému tématu nevyhýbá. Sama se před pár dny poprvé podívala na konečný sestřih. A už 7. března při premiéře všichni poznají, jak to všechny doopravdy bylo.

Ve společnosti svého přítele Miloše Kadeřábka a několika lidí z filmového štábu v čele s režisérem Petrem Větrovským se Gabriela Soukalová v neděli odpoledne usadila před promítací plátno a poprvé se uceleně podívala na svůj příběh okem kamery.

„Během té podívané jsem měla několikrát husí kůži,“ vyprávěla chvilku poté. „Je těžké se v tu chvíli dostat mimo sám sebe. Já jsem to v těch určitých chvílích nechtěla moc hodnotit. Říkala jsem: Nevím, jestli to v určitých pasážích nehodnotím pozitivně jenom proto, že je to moje. Dívala jsem se o to víc na reakce nás všech, kteří jsme tam byli.“

Na plátně je to hezké, i to smutné

Je jednoznačné, že její příběh měl filmový potenciál. Je o mladé dívce, která se doslova během několika dní stala sportovní hvězdou. Byla to do velké míry ona, kdo připoutal k biatlonu české publikum. Svými sportovními výsledky i svou originální osobností. Prožila intenzivních pět let na absolutním vrcholu sportovní slávy i přízně nadšených fanoušků. Za kulisami ovšem řešila vážné zdravotní problémy a také bouřlivý vztah s badmintonistou Petrem Koukalem , který skončil krachem.

„Když jsme to s Lizavetou Kharkovich ve střižně dostříhali a poprvé jsme si to pustili, tak mě překvapilo, že už tam nebylo moc práce. Že to bylo fakt tak poskládané, že se nám to téměř na první pokus povedlo a byl jsem na 99 procent přesvědčený, že se to Gábině bude líbit a těšil jsem se, až jí to s celým týmem budeme moct ukázat, na její reakci,“ říká Petr Větrovský, ředitel a producent snímku.

V minulosti už zpracoval dokumentární profily fotbalistů Jana Kollera a Martina Škrtela či MMA bojovníka Attily Végha. Teď si vzal do parády mnohovrstevnatý příběh velké sportovní star s mnoha tíživými momenty.

„Je to podle mě příběh největší biatlonové hvězdy, jakou kdy naše země měla, jedné z největších hvězd zimních sportů. Touhle hvězdou se stala raketově,“ říká Větrovský. „Pak je to i příběh o předčasném ukončení kariéry. Všichni fanoušci se těšili na olympiádu 2018, kdy si mysleli, že může přijít zlato.“

Publikum uvidí na plátně to hezké, i to smutné. Soukalová mluvila o všem. Ve filmu se objeví několik jejích svědectví, které ještě nikdy neodhalila.

„Jsou to velmi vnitřní a intimní momenty, které se veřejně moc neříkají. A možná by jí leckdy pomohlo, kdyby je řekla. Nám je řekla, protože vztah se během natáčení stal velmi důvěrným,“ říká Větrovský. „A to byla jedna z mála věcí, kdy jsem si říkal, jestli to unese, jestli to v tom filmu nechá. Měla při projekci opravdu silné emoce, ale souhlasila, že tam ty momenty zůstanou. Já jsem byl připravený, že budu argumentovat, proč to tam mělo být, proč jsme to tam dali, ale diskuze ani nenastala.“

Náročná období, která Soukalová v minulosti prožívala mimo dohled veřejnosti, se v jejím příběhu propojují se vzpomínkami na sportovní úspěchy.

„Je tam drsný pád dolů jak ve sportovním a soukromém životě a dovysvětlení spousty věcí, které se staly a třeba nikdy nebyly vysvětlené. Myslím, že spousta lidí bude překvapených,“ naznačuje Větrovský. „Je to film o tom, že život není jenom to hezký, když jste nahoře a všechno se vám daří. Ale, bohužel, život je i to dole. Je to ukázka, kam až můžete spadnout, jak na tom dně přežívat, a jak sesbírat všechny síly a jít nahoru. Myslím, že Gábině se to povedlo, ten příběh má i ten odraz ode dna nahoru.“

Zdaleka nejde o kopii její známé knihy

Soukalová se na film poprvé podívala při soukromé projekci jen za přítomnosti svého životního partnera a několika lidí z filmového štábu, s kterým strávila víc než dva roky natáčení. A napjatě sledovala i jejich reakce.

„ Holka z malého města, obyčejná, může dosáhnout takhle velkých výsledků a splnit si sny. Řekla bych, že i po tom jsem ve vývoji příběhu viděla určité momenty napětí ve tvářích nebo takového zaujetí v těžkých životních momentech,“ řekla Soukalová.

Samotnou ji nejvíc dojalo, když viděla záběry ze Světového poháru v Novém Městě z roku 2016, kdy před domácím publikem v napínavém finiši zvítězila.

„To bylo silný. To byl pro mě osobně největší highlight kariéry. Kdyby měla vybrat jeden okamžik, který bych chtěla znova prožít, tak by to bylo určitě Nové Město a výhra tam. To bylo tak silný, že to nepředčilo ani mistrovství světa, ani olympiáda. Opravdu,“ líčila Soukalová.

Film kromě euforických momentů ale obsahuje i temné části, kdy hrdinka otevřeně vypráví o svém soukromém životě nebo o svých závažných zdravotních potížích. Ani zdaleka nejde o kopii její knihy z roku 2018. Soukalová sama přiznává, že od té doby prošla vývojem a na některé věci se dívá jinak. Zároveň film popisuje období jejího života, který kniha ani postihnout nemohla.

„Řekla bych, že v tom filmu je obsaženo úplně všechno. Myslím, že každý člověk si tam může najít momenty, s kterými se může sám ztotožnit. A já doufám, že to bude na lidi působit motivačně. To jsem chtěla předat dál: Vždycky má smysl bojovat, nevzdávat se a jít si za tím, čemu věříte,“ říká Soukalová. „Doufám, že si lidi uvědomí, že když jsou dole, cítí se na pokraji svých sil, přece to nemůže trvat do nekonečna. Někdy to skončit musí. A když jsme schopni věřit, mít svoje pozitivní představy, svoje sny a jít si za nimi, věřím, že křivka v jejich životech se bude zvedat a vždycky přijde to řešení. Osud to řešení dřív nebo později nějakým způsobem pošle.“