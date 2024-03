Škrtel: S Kloppem jsem konflikt neměl. Popsal jeho kouzlo i šance Sparty

V Liverpoolu jste působil celkem osm let. Lze vůbec vypíchnout jednu zásadní vzpomínku?

„Není to jednoduché vybrat jeden moment, ale hrál jsem fotbal, abych získával trofeje. Tehdy v Liverpoolu to byla jediná. Ve Wembley jsme ve finále Carling Cupu (Ligový pohár) zdolali Cardiff a já dával gól. Tahle vzpomínka je asi o něco málo nad ostatními.“

Máte na kontě turecký nebo ruský titul, ale s Liverpoolem se vám trofeje vyhýbaly. Čemu to s odstupem času přičítáte?

„Vyhrávat v Anglii není nikdy jednoduché. V době, kdy jsem tam přicházel, tak kraloval na ostrovech Manchester United, zatímco Liverpool procházel turbulentním obdobím. Měnili se majitelé, kteří