Priske Friise před Ligou mistrů nešetří: Vyžer si to!

Oba se podepsali pod zisk titulu Sparty po devíti letech v sezoně 2022/23 i následné obhajobě a triumfu v domácím poháru. Z kolegů se stali kámoši, dnes však budou stát proti sobě. Při mači Ligy mistrů Feyenoord – Sparta (21:00, Nova Sport 3) Priske na domácí lavičce, jeho bývalý asistent Friis na hostující.

Právě Lars Friis (48) přitom se Spartou nezažívá zrovna krásné časy. Dvě poslední ligové výhry mu trochu povolily oprátku, přesto se od něj čeká mnohem víc. Brian Priske (47) to ví a někdejšímu parťákovi to dává trošku sežrat. „Lars je dobrý trenér, ale teď má největší práci, co kdy měl. Tím pádem poprvé cítí i ten zvýšený tlak. Za výsledky má plnou zodpovědnost a ve Spartě se čekají jen tituly,“ rýpl si do blonďáka.

Friis i celá Sparta se snaží dál ctít Priskeho systém, který na Letnou vrátil zlaté časy. V době, kdy tým tápe, to však vypadá jako křeč. „I kádr mají více méně stejný. Ale proč se jim nedaří, to už není na mně, abych hodnotil. Spartě tedy přeju dál úspěchy, jen ne ve středu od 21 hodin. To budeme na chvíli nepřátelé!“ pousmál se trenér Feyenoordu. Pomstí se mu Friis za tyhle řeči?

»Chuďas« v nové zbroji

Nepodcenil ani chlup! Lars Friis vyrazil před odletem do Rotterdamu k holiči. V lazebnickém salonu na Smíchově si nechal drobátko zavalitý blonďák Lars zkrotit nezkrotnou patku na čele a vyspravit »blatníky« za ušima. „Jste top, chlapci, top servis,“ vychválil Dán Friis české kadeřníky za jejich kumšt v ceně cirka 700 kaček. Proti krajanovi Brianovi je v porovnání měsíčních gáží okolo 4 milionů korun Lars sice »chuďas«, ale dnes večer bude mít v chrámu De Kuip zánovní frizúru!