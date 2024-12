Priske o Spartě: Tlačil jsem na odchod. Jsme si kvit, vtipkoval Hancko

Loučení s oblíbeným a úspěšným koučem bylo hořké. Brzy ale fanoušci dostali naději, že se Sparta s Brianem Priskem opět setká, i když v roli soupeře v rámci Ligy mistrů. A doufali v tom nejen fanoušci. „Kdybych si mohl vybrat los, chtěl bych tento zápas,“ vyhrkl ze sebe Dávid Hancko. „Je to speciální. Nejvíce se těším na Filipa Panáka, s ním a Ladislavem Krejčím jsme byli trojice, která k sobě měla blízko. Jezdili jsme na dovolené,“ usmíval se.

S trenérem, kterého na Letnou přivedl Tomáš Rosický v květnu 2022, strávil slovenský reprezentant ve Spartě tři měsíce. Zažil vypadnutí se Vikingem Stavanger, tři ligová kola a pak vyslyšel volání Feyenoordu. Jedinou trofejí z Prahy tak pro něj zůstává český pohár. „Trochu jsem žárlil. Kdyby Brian přišel dříve, třeba bych se Spartou vyhrál titul i já.“

Jak ale Hancko přiznává, Priske už tehdy významně stál o to, aby jejich spolupráce pokračovala. „Fanoušci si tehdy přáli, abych zůstal. Když vyšly zprávy v médiích o mém odchodu, i trenér mi volal, abych zůstal,“ řekl šestadvacetiletý obránce, který si prakticky identickou situaci mohl zopakovat i v tomto roce. V létě měl totiž na stole spoustu zajímavých nabídek. „Ale teď jsem zůstal, takže jsme si s trenérem kvit,“ zavtipkoval.

Priske promluvil o odchodu

„Mluvíš jako trenér, už ani nemusím nic říkat,“ usmál se Priske, když jeho svěřenec před novináři rozebíral, proč všechny své výhry nasbíral Feyenoord v Lize mistrů jen na hřišti soupeře. Sám se ale následně dostal ke slovu, novináři jej vyslýchali dobrých třicet minut. Většina otázek samozřejmě mířila na jeho bývalé působiště. Třeba na jeho letní odchod.

„Klub věděl, že mám ambice, abych vyzkoušel něco nového. Věděli jsme už před koncem sezony, že se možná v létě něco stane,“ začal Priske. První myšlenkou Letenských samozřejmě tehdy bylo trenéra s aurou vítěze udržet. Nakonec se ale Feyenoordu Sparta podvolila a vyinkasovala za Priskeho 2,5 milionů euro. Jak kouč popisuje, jiné východisko zřejmě nebylo.

Článek pokračuje pod infografikou.

„Tlačil jsem na odchod, ale nebylo to ani pro mě jednoduché. Měl jsem skvělý vztah s Tomášem Rosickým, který měl na naše úspěchy ohromný vliv. Někdy ale musíte udělat těžká rozhodnutí. Feyenoord pro mě byl dalším krokem vpřed. Nakonec jsem byl šťastný, že mě pustili a vydělali na mě i nějaké peníze,“ rozpovídal se.

Po dotazu, jaký je mezi oběma kluby rozdíl, se musel déle zamyslet. „V obou zemích jde o top klub, který se má prát o titul. Ale rozdíl v kultuře a mentalitě je ohromný. Je těžké to vysvětlit v pár slovech, obě země jsou hodně odlišné, což je normální. V Praze byl velký tlak na tituly. Když jsem přijel, devět let se nevyhrál titul a hlad byl velký. I tady je tlak masivní. 45 tisíc lidí na stadionu De Kuip má velký vliv, asi větší než na Spartě.“

Většinu kádru Priske zná, mnozí hráči do Sparty přišli na jeho popud. Stejně tak detailně Larse Friise, který po něm přebral v létě otěže. „Vyzkoušel si už několik pozic v několika klubech – práce v mládeži, asistent, hlavní kouč. Tohle je jeho největší štace a určitě cítí větší tlak než kdy dřív. Ale není to o Larsovi a o mně. Připravujeme se na zápas raději co nejjednodušeji jako na každý jiný,“ řekl Priske. Proč si myslí, že Sparta v současnosti prochází krizí, nechtěl příliš komentovat. „Asi mi to ani nepřísluší.“