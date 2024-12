Friis mluvil jen o Priskem: Ví přesně, co chce. Odmítl komentovat spekulace

Priske řekl, že při zápase nebudete přátelé. Máte to stejně?

„Ano! Není čas přemýšlet, proti komu hrajete. Minule jsme hráli se španělským týmem, který vedl legendární Simeone. Teď je to Brian Priske. Není čas na to, abychom byli na sebe milí a přátelé.“

Ale jste spolu stále v kontaktu?

„Jsem hodně zaneprázdněný, stejně jako Brian. Nebavili jsme se spolu tolik.“

Je výhoda, že hrajete proti Priskeho týmu?

„Samozřejmě ho znám líp, než jiní trenéři v Lize mistrů. Ale nevím, jestli jde o výhodu. Pracuje v jiné zemi, v jiném klubu a dělá věci jinak než dřív. Takhle o tom nepřemýšlím.“

Pracovali jste spolu dlouho, co jste se od něj naučil?

„Opravdu hodně. Mám štěstí, že jsme se potkali už v Midtjyllandu, pak mě oslovil ke spolupráci ve Spartě. Brian je velmi dobrý chlap a velmi dobrý kouč. Ví přesně, co chce. Je velmi cílevědomý, jde si pro to, co chce. Tohle je jeho výhoda.“

Chybí vám v momentě, kdy jste se Spartou pod tlakem?

„To je záludná otázka. Brian byl jako hlavní trenér, odvedli jsme spolu dobrou práci. Ale to je historie. My s realizačním týmem děláme všechno, abychom tlak otupili. Na druhou stranu, když jste ve Spartě, vždycky jste pod tlakem. Myslím, že stejné je to ve Feyenoordu.“

Dokázal jste si vůbec přestavit, že se spolu potkáte v Lize mistrů jako soupeři?

„Tohle je velká věc. Oba jsme z malé země a máme stejné vzdělání díky Midtjyllandu. Brian byl fotbalista, já prorazil jen jako trenér. Je to hezké. Ale obecně jsem pyšný na to, že jsem v Lize mistrů se Spartou, která ji hraje poprvé po devatenácti letech.“

Chtěl vás Priske v létě s sebou do Feyenoordu?

„Není důvod se bavit o spekulacích. Odešli jsme od sebe, Brian vzal s sebou Lukase (asistent Babalola) a doplnil realizačními tým dalšími lidmi, třeba jako asistentem ze Švédska. Tohle je minulost.“

Co od jeho týmu momentálně očekáváte?

„Velkou intenzitu, vysoký presink. Myslím, že se nás pokusí potrestat pokaždé, kdy to jen půjde.“